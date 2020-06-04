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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T09:32
https://ria.ru/20200604/1572440104.html
Из больниц Подмосковья после COVID-19 выписали 566 пациентов за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744783_0:321:3068:2047_1036x0_80_0_0_987a83c084d45219bcaf801676b7f350.jpg
РИА Новости

Из больниц Подмосковья после COVID-19 выписали 566 пациентов за сутки

09:32 04.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории ФМБА в Химках
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. В Подмосковье за сутки после COVID-19 из медучреждений выписаны рекордные 566 пациентов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Предыдущий рекорд был установлен накануне – 502 пациента.
"В Московской области ещё 566 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Всего в регионе от коронавируса вылечились 9877 человек, уточняет оперштаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)
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