Из больниц Подмосковья после COVID-19 выписали 566 пациентов за сутки

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. В Подмосковье за сутки после COVID-19 из медучреждений выписаны рекордные 566 пациентов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Предыдущий рекорд был установлен накануне – 502 пациента.
"В Московской области ещё 566 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Всего в регионе от коронавируса вылечились 9877 человек, уточняет оперштаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.