Протест оппозиции Гонконга прервал голосование по проекту о гимне

Заксобрание Гонконга в четверг должно было проголосовать по законопроекту о государственном гимне КНР, который предусматривает наказание до трех лет тюремного заключения или штраф до 6,4 тысячи долларов за оскорбление и неправомерное использование "Марша добровольцев".
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Заседание было прервано после 13.00 по местному времени (08.00 мск) в связи с неподобающим поведением оппозиционеров, кто-то даже разлил в зале некую жидкость, которая оказалась биоудобрением.
После этого в здание вошли сотрудники полиции и пожарные.
Попытки рассмотрения законопроекта на прошлой неделе вызвали протесты, в результате которых более 360 человек были задержаны за участие в незаконных собраниях. 27 мая в различных районах города происходили насильственные незаконные действия. Участники массовых беспорядков поджигали объекты, бросали большие предметы на железнодорожные пути. После полудня незаконные действия участились, протестующие оккупировали часть дорог в центре города, что привело к нарушению дорожного движения. Полиция тогда заявила, что приложит все усилия для сдерживания и предотвращения преступлений.