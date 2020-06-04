Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T09:24
https://ria.ru/20200604/1572439991.html
Протест оппозиции Гонконга прервал голосование по проекту о гимне
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572287365_0:185:3072:1913_1036x0_80_0_0_4ac2f894ebcae0c7b0bb199237d37419.jpg
РИА Новости

Протест оппозиции Гонконга прервал голосование по проекту о гимне

09:24 04.06.2020
253
© REUTERS / Tyrone SiuАнтиправительственные протесты в Гонконге
Антиправительственные протесты в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
Антиправительственные протесты в Гонконге
ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Голосование по законопроекту о государственном гимне КНР в четверг было прервано в Законодательном собрании Гонконга после того, как ряд оппозиционных депутатов попытались сорвать заседание, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.
Заксобрание Гонконга в четверг должно было проголосовать по законопроекту о государственном гимне КНР, который предусматривает наказание до трех лет тюремного заключения или штраф до 6,4 тысячи долларов за оскорбление и неправомерное использование "Марша добровольцев".
Участник протестов в Гонконге
1 июня, 08:00
Пекин применит в Гонконге законы своего противника
Заседание было прервано после 13.00 по местному времени (08.00 мск) в связи с неподобающим поведением оппозиционеров, кто-то даже разлил в зале некую жидкость, которая оказалась биоудобрением.
После этого в здание вошли сотрудники полиции и пожарные.
Попытки рассмотрения законопроекта на прошлой неделе вызвали протесты, в результате которых более 360 человек были задержаны за участие в незаконных собраниях. 27 мая в различных районах города происходили насильственные незаконные действия. Участники массовых беспорядков поджигали объекты, бросали большие предметы на железнодорожные пути. После полудня незаконные действия участились, протестующие оккупировали часть дорог в центре города, что привело к нарушению дорожного движения. Полиция тогда заявила, что приложит все усилия для сдерживания и предотвращения преступлений.
Гонконг
29 мая, 11:04
Китай призвал другие страны прекратить вмешательство в дела Гонконга
020004
Обсудить 0
ГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия
Глава партии Зеленского в Раде заявил о неприемлемости условий МВФ
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса
Сотрудники полиции во время пускают слезоточивый газ во время протестов в Гонконге
Гонконгские погромщики помогли городу начать перезагрузку
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Новосибирске
Кто и зачем стыдит нас за "гомофобные" поправки в Конституцию?
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
Имидж США "рушится на глазах", пишет польское СМИ
Логотип компании Apple
Apple блокирует смартфоны, украденные во время протестов в США
Протестующие в США
Русскоязычная община просит восстановить контроль над улицами Нью-Йорка
Акция протеста у Белого дома в Вашингтоне
Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне от Белого дома
Полиция во время акции протеста в Гонконге
Эксперт допустил начало холодной войны между США и Китаем из-за Гонконга
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
Названа площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки выявили 8831 случай заражения коронавирусом
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
Как борьба против расизма в США вылилась в схватку с мародерами
Денежные купюры и монеты России и Украины
Банкир назвал условия возвращения украинских товаров на российский рынок
Место разлива топлива в Норильске
В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске
Вид на Пекин
Пекин призвал Вашингтон прекратить любое вмешательство в дела Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Лента новостейМолния