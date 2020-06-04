Протест оппозиции Гонконга прервал голосование по проекту о гимне

ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Голосование по законопроекту о государственном гимне Голосование по законопроекту о государственном гимне КНР в четверг было прервано в Законодательном собрании Гонконга после того, как ряд оппозиционных депутатов попытались сорвать заседание, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK

Заксобрание Гонконга в четверг должно было проголосовать по законопроекту о государственном гимне КНР, который предусматривает наказание до трех лет тюремного заключения или штраф до 6,4 тысячи долларов за оскорбление и неправомерное использование "Марша добровольцев".

Заседание было прервано после 13.00 по местному времени (08.00 мск) в связи с неподобающим поведением оппозиционеров, кто-то даже разлил в зале некую жидкость, которая оказалась биоудобрением.

После этого в здание вошли сотрудники полиции и пожарные.