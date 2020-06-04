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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T09:22
https://ria.ru/20200604/1572439841.html
В Югре за сутки выявили 140 случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_0:216:3136:1980_1036x0_80_0_0_928435b4c30689f13b56020087d272cf.jpg
РИА Новости

В Югре за сутки выявили 140 случаев заражения коронавирусом

09:21 04.06.2020 (обновлено: 09:22 04.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе восьмой день превышает 100, следует из данных, озвученных главой региона Натальей Комаровой.

"По оперативным данным Роспотребнадзора, на 4 июня выявлено в регионе 2987 зараженных коронавирусом, плюс 140 за сутки. Выздоровели 979 человек, погибли 18", - сказала Комарова в четверг, отвечая на вопросы жителей округа в Instagram.

Суточное количество новых случаев заражения COVID-19 в регионе превышает 100 с 28 мая.
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Губернатор Югры во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в среду сообщила, что выход на плато по заболеваемости коронавирусом в регионе прогнозируется к третьей декаде июня, а ситуация с распространением инфекции контролируема. Ранее Комарова отмечала, что ХМАО еще не вышел на пик заболеваемости COVID-19.
Режим обязательной самоизоляции в округе продлен до 15 июня включительно, обязательный масочный режим действует с 12 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округНаталья КомароваВладимир ПутинОбщество
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