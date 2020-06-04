В Югре за сутки выявили 140 случаев заражения коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе восьмой день превышает 100, следует из данных, озвученных главой региона Натальей Комаровой.
"По оперативным данным Роспотребнадзора, на 4 июня выявлено в регионе 2987 зараженных коронавирусом, плюс 140 за сутки. Выздоровели 979 человек, погибли 18", - сказала Комарова в четверг, отвечая на вопросы жителей округа в Instagram.
Суточное количество новых случаев заражения COVID-19 в регионе превышает 100 с 28 мая.
Губернатор Югры во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в среду сообщила, что выход на плато по заболеваемости коронавирусом в регионе прогнозируется к третьей декаде июня, а ситуация с распространением инфекции контролируема. Ранее Комарова отмечала, что ХМАО еще не вышел на пик заболеваемости COVID-19.
Режим обязательной самоизоляции в округе продлен до 15 июня включительно, обязательный масочный режим действует с 12 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.