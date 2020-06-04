В Югре за сутки выявили 140 случаев заражения коронавирусом

"По оперативным данным Роспотребнадзора, на 4 июня выявлено в регионе 2987 зараженных коронавирусом, плюс 140 за сутки. Выздоровели 979 человек, погибли 18", - сказала Комарова в четверг, отвечая на вопросы жителей округа в Instagram.