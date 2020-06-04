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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T09:18
https://ria.ru/20200604/1572439706.html
В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом

09:18 04.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус. Архивное фото
САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в области скончались 35 пациентов с COVID-19.
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"В регионе зарегистрировано 94 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования… Среди заболевших 13 контактных лиц, 81 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 72, с признаками ОРВИ - 15, с бессимптомным течением - семь", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди вновь выявленных заболевших есть двое детей. Из числа новых случаев COVID-19 45 зарегистрировали в Саратове, восемь - в Краснокутском, пять - в Красноармейском, четыре - в Александрово-Гайском, по три - в Энгельсском, Базарно-Карабулакском и Вольском, по два - в Марксовском, Ртищевском, Татищевском (включая ЗАТО поселок Светлый), Дергачевском, Ровенском, Ивантеевском, Хвалынском, Калининском и Федоровском, по одному - еще в пяти районах области.
В штабе добавили, что из 3457 заболевших COVID-19 в Саратовской области выздоровели 1404 человека, в том числе 43 - за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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