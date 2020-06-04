В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом

САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Три четверти вновь выявленных пациентов с Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в области скончались 35 пациентов с COVID-19.

"В регионе зарегистрировано 94 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования… Среди заболевших 13 контактных лиц, 81 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 72, с признаками ОРВИ - 15, с бессимптомным течением - семь", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что среди вновь выявленных заболевших есть двое детей. Из числа новых случаев COVID-19 45 зарегистрировали в Саратове , восемь - в Краснокутском, пять - в Красноармейском, четыре - в Александрово-Гайском, по три - в Энгельсском, Базарно-Карабулакском и Вольском, по два - в Марксовском, Ртищевском, Татищевском (включая ЗАТО поселок Светлый), Дергачевском, Ровенском, Ивантеевском, Хвалынском, Калининском и Федоровском, по одному - еще в пяти районах области.

В штабе добавили, что из 3457 заболевших COVID-19 в Саратовской области выздоровели 1404 человека, в том числе 43 - за последние сутки.