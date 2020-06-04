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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T09:18
https://ria.ru/20200604/1572439672.html
В Воронежской области выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1036x0_80_0_0_e93b0097593e14137803768e1ed21ae1.jpg
РИА Новости

В Воронежской области выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом

09:18 04.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 105, общее количество составило 2466, сообщает правительство региона.
"В четверг, 4 июня, официально подтверждено заражение 105 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Из четырех дней июня в Воронежской области три раза суточное число заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2466 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1567.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская область
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