В Воронежской области выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 105, общее количество составило 2466, сообщает правительство региона.
"В четверг, 4 июня, официально подтверждено заражение 105 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Из четырех дней июня в Воронежской области три раза суточное число заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2466 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1567.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.