В Воронежской области выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом

"В четверг, 4 июня, официально подтверждено заражение 105 человек в регионе", - говорится в сообщении.

Из четырех дней июня в Воронежской области три раза суточное число заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая.