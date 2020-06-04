На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 25 411

"За минувшие сутки заболели 588 людей, из них 38 детей и 103 медработника. Были госпитализированы 141 человек. Зафиксированы 12 летальных случаев. При этом выздоровели 602 человека", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.

В целом, по словам Степанова, за все время пандемии на Украине заболели 25 411 человек, из них 1829 детей и 4888 медработников, всего выздоровели 11042 человека, число летальных случаев составило 747.