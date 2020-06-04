На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 25 411

КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 588, до 25 411, умерли еще 12 человек, заявил в среду на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 588 людей, из них 38 детей и 103 медработника. Были госпитализированы 141 человек. Зафиксированы 12 летальных случаев. При этом выздоровели 602 человека", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
Больше всего случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрированы во Львовской области - 85, Житомирской области – 53, а также в Киеве – 77.
В целом, по словам Степанова, за все время пандемии на Украине заболели 25 411 человек, из них 1829 детей и 4888 медработников, всего выздоровели 11042 человека, число летальных случаев составило 747.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.