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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T09:19
https://ria.ru/20200604/1572439589.html
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 25 411
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569981222_0:62:3066:1787_1036x0_80_0_0_1e90ab07d377b2eaebb3d6e1162973ac.jpg
РИА Новости

На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 25 411

09:16 04.06.2020 (обновлено: 09:19 04.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоец Национальной гвардии в оцеплении у входа в Киево-Печерскую лавру
Боец Национальной гвардии в оцеплении у входа в Киево-Печерскую лавру
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 588, до 25 411, умерли еще 12 человек, заявил в среду на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 588 людей, из них 38 детей и 103 медработника. Были госпитализированы 141 человек. Зафиксированы 12 летальных случаев. При этом выздоровели 602 человека", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.

Больше всего случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрированы во Львовской области - 85, Житомирской области – 53, а также в Киеве – 77.
В целом, по словам Степанова, за все время пандемии на Украине заболели 25 411 человек, из них 1829 детей и 4888 медработников, всего выздоровели 11042 человека, число летальных случаев составило 747.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗЛьвовская областьКиевУкраинаВ мире
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