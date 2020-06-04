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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T09:16
https://ria.ru/20200604/1572439557.html
Пашинян: больницы Армении не могут взять всех нуждающихся с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1036x0_80_0_0_867e0ff70e345dce7037515c3875b93d.jpg
РИА Новости

Пашинян: больницы Армении не могут взять всех нуждающихся с коронавирусом

09:16 04.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 4 июн – РИА Новости. Эпидемическая ситуация в Армении ухудшается, медицинские учреждения уже не могут вовремя госпитализировать всех нуждающихся пациентов с коронавирусом, заявил в четверг премьер-министр страны Никол Пашинян.
"У меня плохие новости. Эпидемическая ситуация у нас ухудшается, вчера мы зафиксировали 697 новых случаев коронавируса. Это означает, что медучреждения уже находятся в таком состоянии, при котором мы не можем вовремя госпитализировать всех нуждающихся", - сказал премьер в видеообращении в Facebook.
Он добавил, что сейчас в стране около 20 тысяч носителей коронавируса не подозревают о своем заражении, становясь разносчиком инфекции. С учетом этого он призвал строго соблюдать правила безопасности.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 3 июня, COVID-19 выявлен у 10524 человек, 3454 излечились и 170 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Никол ПашинянАрменияВ мире
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