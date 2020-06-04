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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T09:14
https://ria.ru/20200604/1572439469.html
Приморцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу по показаниям
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

Приморцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу по показаниям

09:14 04.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 июн – РИА Новости. Жителей Приморья по показаниям бесплатно будут тестировать на антитела к коронавирусу, сообщает правительство региона.
"Современные аппараты – иммунохемилюминесцентные анализаторы, позволяющие с высокой степенью точности обследовать кровь на инфекции, в том числе на COVID-19, закупает министерство здравоохранение Приморья", - говорится в сообщении.
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Минздрав закупает 10 таких анализаторов для крупных медицинских организаций Владивостока, Находки, Уссурийска, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Дальнегорска и Лесозаводска. Пациента будут обследовать на амбулаторном этапе – в поликлинике. Проводить тестирование на антитела к COVID-19 у приморцев будут бесплатно, но только по показаниям.
"Мы сможем на амбулаторном этапе выявить круг лиц, которые имеют антитела, так называемые сформированные. Они свидетельствуют о том, что человек уже перенес заболевание, возможно даже в скрытой, бессимптомной форме, и у него уже есть иммунитет к коронавирусу. Это позволит не тестировать человека в дальнейшем – не проводить им ПЦР-диагностику на коронавирусную инфекцию", – пояснила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко, чьи слова приводятся в сообщении.
Анализаторы будут использовать в определении антител и к другим инфекциям в дальнейшем. Министр отметила, что работа по этому направлению начнется уже в конце июня.
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Тест на коронавирус определяет, болен ли человек сейчас, а тест на антитела к COVID-19 позволяет выяснить в том числе, переболел человек инфекцией или нет. Антитела указывают, была ли иммунная реакция на коронавирус, независимо от того, наблюдались ли признаки заболевания или оно протекало бессимптомно.
В Приморье зафиксировано 2211 случаев коронавируса, 1290 человек вылечились, 21 умер. Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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