Приморцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу по показаниям

ВЛАДИВОСТОК, 4 июн – РИА Новости. Жителей Приморья по показаниям бесплатно будут тестировать на антитела к Жителей Приморья по показаниям бесплатно будут тестировать на антитела к коронавирусу , сообщает правительство региона.

"Современные аппараты – иммунохемилюминесцентные анализаторы, позволяющие с высокой степенью точности обследовать кровь на инфекции, в том числе на COVID-19, закупает министерство здравоохранение Приморья", - говорится в сообщении.

Находки, Дальнегорска и Минздрав закупает 10 таких анализаторов для крупных медицинских организаций Владивостока Уссурийска , Арсеньева, Спасска-Дальнего Лесозаводска . Пациента будут обследовать на амбулаторном этапе – в поликлинике. Проводить тестирование на антитела к COVID-19 у приморцев будут бесплатно, но только по показаниям.

"Мы сможем на амбулаторном этапе выявить круг лиц, которые имеют антитела, так называемые сформированные. Они свидетельствуют о том, что человек уже перенес заболевание, возможно даже в скрытой, бессимптомной форме, и у него уже есть иммунитет к коронавирусу. Это позволит не тестировать человека в дальнейшем – не проводить им ПЦР-диагностику на коронавирусную инфекцию", – пояснила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Анализаторы будут использовать в определении антител и к другим инфекциям в дальнейшем. Министр отметила, что работа по этому направлению начнется уже в конце июня.

Тест на коронавирус определяет, болен ли человек сейчас, а тест на антитела к COVID-19 позволяет выяснить в том числе, переболел человек инфекцией или нет. Антитела указывают, была ли иммунная реакция на коронавирус, независимо от того, наблюдались ли признаки заболевания или оно протекало бессимптомно.

В Приморье зафиксировано 2211 случаев коронавируса, 1290 человек вылечились, 21 умер. Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.