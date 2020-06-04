В Москве еще 3061 человек вылечился после COVID-19

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Еще 3061 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 94 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3061 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 94 715" - сообщила Ракова.
Она подчеркнула, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.