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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T09:15
https://ria.ru/20200604/1572439413.html
В Москве еще 3061 человек вылечился после COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570983961_0:136:3158:1912_1036x0_80_0_0_5d53ca9a214adae991678f41fde4c3d3.jpg
РИА Новости

В Москве еще 3061 человек вылечился после COVID-19

09:12 04.06.2020 (обновлено: 09:15 04.06.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Еще 3061 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 94 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3061 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 94 715" - сообщила Ракова.
Она подчеркнула, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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