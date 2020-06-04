Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Новом Орлеане

"Полиция Нового Орлеана сегодня вечером задействовала слезоточивый газ для разгона протестующих, которые отказались выполнять три предписания не предпринимать попытки перейти (мост) Crescent City Connection", - говорится в сообщении городской полиции. Полиция отмечает, что вынуждена была принять такие меры "в ответ на эскалацию и физическую конфронтацию с полицейскими".