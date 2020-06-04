Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Новом Орлеане

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полиция Нового Орлеана применила в среду вечером слезоточивый газ для разгона участников протестной акции в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.
"Полиция Нового Орлеана сегодня вечером задействовала слезоточивый газ для разгона протестующих, которые отказались выполнять три предписания не предпринимать попытки перейти (мост) Crescent City Connection", - говорится в сообщении городской полиции. Полиция отмечает, что вынуждена была принять такие меры "в ответ на эскалацию и физическую конфронтацию с полицейскими".
Вчера, 06:07Протестующие вышли к зданию конгресса США
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.