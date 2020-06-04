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2020-06-04T09:12
https://ria.ru/20200604/1572439387.html
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Новом Орлеане
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РИА Новости

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Новом Орлеане

09:12 04.06.2020
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© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полиция Нового Орлеана применила в среду вечером слезоточивый газ для разгона участников протестной акции в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.
"Полиция Нового Орлеана сегодня вечером задействовала слезоточивый газ для разгона протестующих, которые отказались выполнять три предписания не предпринимать попытки перейти (мост) Crescent City Connection", - говорится в сообщении городской полиции. Полиция отмечает, что вынуждена была принять такие меры "в ответ на эскалацию и физическую конфронтацию с полицейскими".
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По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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