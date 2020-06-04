"ВКонтакте" запустила сервис съемки видео с управлением жестами

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская соцсеть Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) запустила сервис создания видеоклипов длительностью до 1 минуты, управлять которыми (включить запись или просмотр) можно жестами, говорится в сообщении компании.

"С помощью инструментов сервиса любой пользователь без специальных навыков и дорогостоящей техники сможет создавать контент на уровне, близком к профессиональному. Одна из ключевых особенностей съемки клипов — управление с помощью AR-механик. Начать запись ролика или включить эффект можно будет специальными жестами", - говорится в сообщении.

Как уточнили журналистам представители компании, на данный момент система позволяет анализировать более 10 жестов, с помощью которых можно начать запись, остановить ее, запускать или останавливать просмотр видео, включать различные эффекты или интерактивы со зрителями. Кроме того, в сервисе добавлена сегментация объектов на видео. Эти возможности доступны практически для любых смартфонов, отметили в компании.

В отличие от "Историй", продолжительность которых ограничена 15 секундами, видеоклип можно записать длительностью до 1 минуты. Кроме того, видеоклипы имеют неограниченный "срок жизни". Видеоклипы можно снимать под музыку или наложить любую песню, доступную в каталоге ВК, уже на готовый клип.

На первом этапе сервис будет доступен ограниченному кругу пользователей по приглашению. На старте там будут доступны видео от Павла Воли, Екатерины Варнавы, Евгения Кулика, Ильи Соболева, Филиппа Киркорова и сотен других приглашенных авторов, а вскоре возможность размещать собственные видео появится у всех пользователей. "Это делается намеренно для того, чтобы создать определенную планку качества и научить людей правильно формировать и создавать такой контент", - пояснили журналистам в компании.