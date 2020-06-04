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2020-06-04T09:10
https://ria.ru/20200604/1572439334.html
"ВКонтакте" запустила сервис съемки видео с управлением жестами
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РИА Новости

"ВКонтакте" запустила сервис съемки видео с управлением жестами

09:10 04.06.2020
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© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) запустила сервис создания видеоклипов длительностью до 1 минуты, управлять которыми (включить запись или просмотр) можно жестами, говорится в сообщении компании.
"С помощью инструментов сервиса любой пользователь без специальных навыков и дорогостоящей техники сможет создавать контент на уровне, близком к профессиональному. Одна из ключевых особенностей съемки клипов — управление с помощью AR-механик. Начать запись ролика или включить эффект можно будет специальными жестами", - говорится в сообщении.
Как уточнили журналистам представители компании, на данный момент система позволяет анализировать более 10 жестов, с помощью которых можно начать запись, остановить ее, запускать или останавливать просмотр видео, включать различные эффекты или интерактивы со зрителями. Кроме того, в сервисе добавлена сегментация объектов на видео. Эти возможности доступны практически для любых смартфонов, отметили в компании.
В отличие от "Историй", продолжительность которых ограничена 15 секундами, видеоклип можно записать длительностью до 1 минуты. Кроме того, видеоклипы имеют неограниченный "срок жизни". Видеоклипы можно снимать под музыку или наложить любую песню, доступную в каталоге ВК, уже на готовый клип.
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На первом этапе сервис будет доступен ограниченному кругу пользователей по приглашению. На старте там будут доступны видео от Павла Воли, Екатерины Варнавы, Евгения Кулика, Ильи Соболева, Филиппа Киркорова и сотен других приглашенных авторов, а вскоре возможность размещать собственные видео появится у всех пользователей. "Это делается намеренно для того, чтобы создать определенную планку качества и научить людей правильно формировать и создавать такой контент", - пояснили журналистам в компании.
"Запуск нового формата коротких полупрофессиональных роликов — логичный шаг на фоне возрастающего интереса пользователей к мобильным видео. Нам удалось построить полноценную AR-платформу — с механиками дополненной реальности и управления жестами. Для этого мы объединили технологии глубокого машинного обучения и классического компьютерного зрения, а также оптимизировали работу алгоритмов на графических ускорителях мобильных устройств", - отметила директор по продукту, руководитель контентной платформы ВК Марина Краснова.
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