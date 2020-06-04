В Киеве за сутки зафиксировали 77 случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Киеве за сутки выросло на 77, до 3210, еще 93 человека выздоровели, всего выздоровели уже 849 человек, сообщил в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"За минувшие сутки число жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 77 человек. Среди них 15 медиков. На сегодня в столице уже 3210 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко в своем Telegram.
По его словам, выздоровели за сутки 93 жителя Киева, всего коронавирус победили 849 киевлян.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.