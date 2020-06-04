В Киеве за сутки зафиксировали 77 случаев заражения коронавирусом

"За минувшие сутки число жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 77 человек. Среди них 15 медиков. На сегодня в столице уже 3210 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко в своем Telegram.