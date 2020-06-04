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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T09:09
https://ria.ru/20200604/1572439265.html
В Киеве за сутки зафиксировали 77 случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569981222_0:62:3066:1787_1036x0_80_0_0_1e90ab07d377b2eaebb3d6e1162973ac.jpg
РИА Новости

В Киеве за сутки зафиксировали 77 случаев заражения коронавирусом

09:09 04.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоец Национальной гвардии в оцеплении у входа в Киево-Печерскую лавру
Боец Национальной гвардии в оцеплении у входа в Киево-Печерскую лавру
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Киеве за сутки выросло на 77, до 3210, еще 93 человека выздоровели, всего выздоровели уже 849 человек, сообщил в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"За минувшие сутки число жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 77 человек. Среди них 15 медиков. На сегодня в столице уже 3210 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко в своем Telegram.
По его словам, выздоровели за сутки 93 жителя Киева, всего коронавирус победили 849 киевлян.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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