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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T09:09
https://ria.ru/20200604/1572439221.html
Израильские врачи поделились секретами успеха в борьбе с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571663423_0:72:3072:1800_1036x0_80_0_0_e369d2368d4f69caac20d9ee7f84f50c.jpg
РИА Новости

Израильские врачи поделились секретами успеха в борьбе с коронавирусом

09:09 04.06.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкЖенщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива
Женщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
Женщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июн - РИА Новости. Вовремя принятые жесткие карантинные меры, вдумчивое использование новых лекарственных разработок, правильное применение аппаратов ИВЛ, хорошо отлаженная система здравоохранения позволили Израилю добиться хороших показателей в борьбе с эпидемией коронавируса в стране, сообщили РИА Новости медики, непосредственно работающие с больными COVID-19.
"Во-первых, мы самые первые в мире закрыли авиасообщение с Китаем, мы одними из первых в мире закрыли свои границы - воздушные и морские, и прочие. И одними из первых в мире стали сажать людей на самоизоляцию после контактов с заболевшими или после возвращения из-за границы. Это был очень важный стратегический шаг, который не позволили широко и одновременно распространиться вирусу из-за изоляции, в которую Израиль сам себя поместил", - сообщила РИА Новости врач-инфекционист Галина Гольцман.
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Жесткие карантинные меры, принятые в марте, позволили, по мнению медиков, снизить нагрузку на больницы, развернуть дополнительные отделения для коронавирусных больных и сосредоточить усилия на работе с группами риска. По словам инфекциониста, особое внимание уделялось домам престарелых.
"Как во всем мире, группа риска в Израиле - пожилые люди. 87% умерших - люди старше 67 лет, средний возраст умерших 80 лет. Как вы видите, жертвы моложе 80 лет входили в группы риска по двум или более показателям. То есть страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, диабетом или ожирением. Моментально изолированы были все дома престарелых. И несмотря на справедливое, но, как оказалось, неправильное возмущение родственников, - сначала она даже устраивали демонстрации, - но работники домов престарелых были непреклонны и никого к ним не пускали и это было совершенно правильным шагом", - заявила Гольцман.
При крайне низкой смертности от коронавируса, по данным минздрава Израиля, около 50% смертельных случаев приходятся на дома престарелых. Другим центром эпидемиологической опасности стали города с плотным проживанием религиозных еврейских общин, где, по мнению медиков, каждый третий житель мог быть инфицирован коронавирусом. Больница Маяней а-Йешуа в городе Бней Брак, чьё население исповедует ортодоксальный иудаизм, по словам её директора, профессора Моти Равида, успешно справилась с пиком заболеваемости.
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"Во-первых, Бней Брак - самый густонаселённый город в Израиле. Плотность населения города в 5 раз больше чем в Тель-Авиве. Как только началась эпидемия, мы знали, что у нас будет много зараженных. Поэтому мы сразу открыли большое отделение и отдельный приемный покой. У нас всего 320 коек, из них 62 были выделены для коронавирусных больных. Мы с самого начала обязали весь медперсонал использовать средства защиты. Не только в отделении COVID-19. У нас не было заражений пациентов от врачей и врачей от пациентов", - рассказал корреспонденту РИА Новости директор больницы.
За время пандемии в клинике профессора Равида умерли 16 пациентов, большинство из них - преклонного возраста. Этот низкий показатель медик объясняет правильным применением аппаратов ИВЛ.
"Важно заметить, что это метод искусственного дыхания при COVID-19 отличается от других респираторных заболеваний. Мало того, если пользоваться обычной техникой, то это может убить больного коронавирусом. В нашей больнице поняли это достаточно быстро. Кроме того, мы не пользовались всеми предлагаемыми нам лекарствами, у которых есть множество побочных эффектов. Эти лекарства влияют в первую очередь на сердце. У нас была больная, которая плохо отреагировала на это лечение, и мы решили им не пользоваться. Коронавирус часто бьет не только по лёгким, но и по сердцу. У 15% больных было воспаление сердечной мышцы", - рассказал Равид.
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Лекарства, напротив, доказавшие свою эффективность, применялись израильскими врачами раньше, чем в странах Европы.
"Как только выходили в международной печати данные о лекарствах, которые помогают, мы их применяли. То лекарство, о котором сейчас много говорят, которое разрешила ВОЗ сейчас применять при коронавирусе, - мы применяли его еще два месяца назад, подписывая бланк о применении лекарства, которое еще не подтверждено. Сейчас FDA разрешила его применять как противокоронавирусное лекарство. И сейчас большой ажиотаж по его поводу, но мы применяли его еще два месяца назад, в начале эпидемии, при первых заболевших", - сообщила РИА Новости инфекционист Гольцман.
По данным на вечер среды, в Израиле с начала эпидемии были выявлены 17 377 инфицированных, скончался в общей сложности 291 человек. Даже на пиках заболеваемости медицинская система страны не была перегружена. Врачей, лекарств и аппаратов ИВЛ хватало на всех нуждающихся в этом пациентов.
По словам медиков, свою роль в успешной борьбе с COVID-19 сыграло быстрое и значительное вливание средств в здравоохранение. На каждого больного был приготовлен отдельный бокс, а количество аппаратов ИВЛ значительно превышало число тяжелобольных. В настоящее время в Израиле, несмотря на небольшой рост числа инфицированных после отмены карантинных мер, число тяжелобольных продолжает снижаться. На искусственной вентиляции лёгких в больницах страны находятся менее 30 больных коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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