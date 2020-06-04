Израильские врачи поделились секретами успеха в борьбе с коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июн - РИА Новости. Вовремя принятые жесткие карантинные меры, вдумчивое использование новых лекарственных разработок, правильное применение аппаратов ИВЛ, хорошо отлаженная система здравоохранения позволили Вовремя принятые жесткие карантинные меры, вдумчивое использование новых лекарственных разработок, правильное применение аппаратов ИВЛ, хорошо отлаженная система здравоохранения позволили Израилю добиться хороших показателей в борьбе с эпидемией коронавируса в стране, сообщили РИА Новости медики, непосредственно работающие с больными COVID-19.

"Во-первых, мы самые первые в мире закрыли авиасообщение с Китаем , мы одними из первых в мире закрыли свои границы - воздушные и морские, и прочие. И одними из первых в мире стали сажать людей на самоизоляцию после контактов с заболевшими или после возвращения из-за границы. Это был очень важный стратегический шаг, который не позволили широко и одновременно распространиться вирусу из-за изоляции, в которую Израиль сам себя поместил", - сообщила РИА Новости врач-инфекционист Галина Гольцман.

Жесткие карантинные меры, принятые в марте, позволили, по мнению медиков, снизить нагрузку на больницы, развернуть дополнительные отделения для коронавирусных больных и сосредоточить усилия на работе с группами риска. По словам инфекциониста, особое внимание уделялось домам престарелых.

"Как во всем мире, группа риска в Израиле - пожилые люди. 87% умерших - люди старше 67 лет, средний возраст умерших 80 лет. Как вы видите, жертвы моложе 80 лет входили в группы риска по двум или более показателям. То есть страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, диабетом или ожирением. Моментально изолированы были все дома престарелых. И несмотря на справедливое, но, как оказалось, неправильное возмущение родственников, - сначала она даже устраивали демонстрации, - но работники домов престарелых были непреклонны и никого к ним не пускали и это было совершенно правильным шагом", - заявила Гольцман.

При крайне низкой смертности от коронавируса, по данным минздрава Израиля, около 50% смертельных случаев приходятся на дома престарелых. Другим центром эпидемиологической опасности стали города с плотным проживанием религиозных еврейских общин, где, по мнению медиков, каждый третий житель мог быть инфицирован коронавирусом. Больница Маяней а-Йешуа в городе Бней Брак, чьё население исповедует ортодоксальный иудаизм, по словам её директора, профессора Моти Равида, успешно справилась с пиком заболеваемости.

"Во-первых, Бней Брак - самый густонаселённый город в Израиле. Плотность населения города в 5 раз больше чем в Тель-Авиве . Как только началась эпидемия, мы знали, что у нас будет много зараженных. Поэтому мы сразу открыли большое отделение и отдельный приемный покой. У нас всего 320 коек, из них 62 были выделены для коронавирусных больных. Мы с самого начала обязали весь медперсонал использовать средства защиты. Не только в отделении COVID-19. У нас не было заражений пациентов от врачей и врачей от пациентов", - рассказал корреспонденту РИА Новости директор больницы.

За время пандемии в клинике профессора Равида умерли 16 пациентов, большинство из них - преклонного возраста. Этот низкий показатель медик объясняет правильным применением аппаратов ИВЛ.

"Важно заметить, что это метод искусственного дыхания при COVID-19 отличается от других респираторных заболеваний. Мало того, если пользоваться обычной техникой, то это может убить больного коронавирусом. В нашей больнице поняли это достаточно быстро. Кроме того, мы не пользовались всеми предлагаемыми нам лекарствами, у которых есть множество побочных эффектов. Эти лекарства влияют в первую очередь на сердце. У нас была больная, которая плохо отреагировала на это лечение, и мы решили им не пользоваться. Коронавирус часто бьет не только по лёгким, но и по сердцу. У 15% больных было воспаление сердечной мышцы", - рассказал Равид.

Лекарства, напротив, доказавшие свою эффективность, применялись израильскими врачами раньше, чем в странах Европы.

"Как только выходили в международной печати данные о лекарствах, которые помогают, мы их применяли. То лекарство, о котором сейчас много говорят, которое разрешила ВОЗ сейчас применять при коронавирусе, - мы применяли его еще два месяца назад, подписывая бланк о применении лекарства, которое еще не подтверждено. Сейчас FDA разрешила его применять как противокоронавирусное лекарство. И сейчас большой ажиотаж по его поводу, но мы применяли его еще два месяца назад, в начале эпидемии, при первых заболевших", - сообщила РИА Новости инфекционист Гольцман.

По данным на вечер среды, в Израиле с начала эпидемии были выявлены 17 377 инфицированных, скончался в общей сложности 291 человек. Даже на пиках заболеваемости медицинская система страны не была перегружена. Врачей, лекарств и аппаратов ИВЛ хватало на всех нуждающихся в этом пациентов.

По словам медиков, свою роль в успешной борьбе с COVID-19 сыграло быстрое и значительное вливание средств в здравоохранение. На каждого больного был приготовлен отдельный бокс, а количество аппаратов ИВЛ значительно превышало число тяжелобольных. В настоящее время в Израиле, несмотря на небольшой рост числа инфицированных после отмены карантинных мер, число тяжелобольных продолжает снижаться. На искусственной вентиляции лёгких в больницах страны находятся менее 30 больных коронавирусом.