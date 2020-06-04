Росприроднадзор начал внеплановую проверку НТЭК после ЧП в Норильске

НОРИЛЬСК, 4 июн - РИА Новости. Росприроднадзор в соответствии с поручением прокуратуры начал внеплановую проверку Норильско-Таймырской энергетической компании после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"По результатам данных нам поручений органами прокуратуры назначена внеплановая проверка, по результатам внеплановой проверки будет составлен акт, виновные будут привлечены к ответственности, будет осуществлен расчет ущерба", - сказала она на совещании в Норильске.
По ее словам, эта информация также запрошена следствием.
Как ранее сообщалось, пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.
По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарная.
В среду на совещании у президента глава МЧС РФ Евгений Зиничев констатировал, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В связи с этим президент РФ Владимир Путин решил поручить силовикам оценить работу местных чиновников. Радионова на совещании у Путина по поводу ликвидации ЧС сообщила, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, превышены в десятки тысяч раз от нормы.
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