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2020-06-04T09:09
https://ria.ru/20200604/1572439182.html
Росприроднадзор начал внеплановую проверку НТЭК после ЧП в Норильске
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РИА Новости

Росприроднадзор начал внеплановую проверку НТЭК после ЧП в Норильске

09:08 04.06.2020 (обновлено: 09:09 04.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкРазлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
НОРИЛЬСК, 4 июн - РИА Новости. Росприроднадзор в соответствии с поручением прокуратуры начал внеплановую проверку Норильско-Таймырской энергетической компании после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"По результатам данных нам поручений органами прокуратуры назначена внеплановая проверка, по результатам внеплановой проверки будет составлен акт, виновные будут привлечены к ответственности, будет осуществлен расчет ущерба", - сказала она на совещании в Норильске.
По ее словам, эта информация также запрошена следствием.
Как ранее сообщалось, пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.
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Посчитана площадь загрязнения после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске
По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарная.
В среду на совещании у президента глава МЧС РФ Евгений Зиничев констатировал, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В связи с этим президент РФ Владимир Путин решил поручить силовикам оценить работу местных чиновников. Радионова на совещании у Путина по поводу ликвидации ЧС сообщила, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, превышены в десятки тысяч раз от нормы.
Место разлива топлива в Норильске
Вчера, 08:58
В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске
020020
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Разлив дизельного топлива в НорильскеЕвгений ЗиничевСветлана РадионоваСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинНорильскПроисшествия
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