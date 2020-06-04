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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T09:08
https://ria.ru/20200604/1572439151.html
В Тамбовской области умер одиннадцатый пациент с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572223697_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_8951d5b6591b973fbd5cf08a66249611.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области умер одиннадцатый пациент с COVID-19

09:08 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшер
Фельдшер
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Фельдшер. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Пожилая женщина, госпитализированная с тяжелой пневмонией после десяти дней самолечения, стала 11-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
"Одиннадцатый летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, зафиксирован в Тамбовской области. Женщина 75 лет, жительница Тамбова, за медицинской помощью не обращалась", - говорится в сообщении.
По данным администрации, пациентка через десять дней после начала заболевания была госпитализирована с тяжелой двухсторонней пневмонией.
"При поступлении – состояние крайне тяжелое. Несмотря на проводимое интенсивное лечение и реанимационные мероприятия через восемь часов после госпитализации наступила смерть", - говорится в сообщении.
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По заключению патологоанатомического исследования, у женщины подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, вызванная CОVID-19, развившаяся на фоне ожирения четвертой степени, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца и сахарного диабета. "Течение заболевания осложнялось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - отмечают областные власти.
Всего в регионе 3175 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 1125 - без клинических проявлений. Выздоровели, по последним данным, 1388 человек, из них выписано из стационаров 645 пациентов, снято с амбулаторного наблюдения на дому 743.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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