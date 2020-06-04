В Тамбовской области умер одиннадцатый пациент с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Пожилая женщина, госпитализированная с тяжелой пневмонией после десяти дней самолечения, стала 11-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Пожилая женщина, госпитализированная с тяжелой пневмонией после десяти дней самолечения, стала 11-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тамбовской области , сообщает администрация региона.

"Одиннадцатый летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, зафиксирован в Тамбовской области. Женщина 75 лет, жительница Тамбова , за медицинской помощью не обращалась", - говорится в сообщении.

По данным администрации, пациентка через десять дней после начала заболевания была госпитализирована с тяжелой двухсторонней пневмонией.

"При поступлении – состояние крайне тяжелое. Несмотря на проводимое интенсивное лечение и реанимационные мероприятия через восемь часов после госпитализации наступила смерть", - говорится в сообщении.

По заключению патологоанатомического исследования, у женщины подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, вызванная CОVID-19, развившаяся на фоне ожирения четвертой степени, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца и сахарного диабета. "Течение заболевания осложнялось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - отмечают областные власти.

Всего в регионе 3175 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 1125 - без клинических проявлений. Выздоровели, по последним данным, 1388 человек, из них выписано из стационаров 645 пациентов, снято с амбулаторного наблюдения на дому 743.