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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-04T09:07
https://ria.ru/20200604/1572439112.html
На Чукотке рассказали, как жители проголосуют по поправкам в Конституцию
https://cdn21.img.ria.ru/images/155497/02/1554970227_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_3f0fca4fe035f40b7e894992c259fb12.jpg
РИА Новости

На Чукотке рассказали, как жители проголосуют по поправкам в Конституцию

09:07 04.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПевек
Певек
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Певек. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 июн – РИА Новости. Жители Чукотки смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в том числе в специальных пунктах на придомовых территориях, сообщает правительство региона.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.
"Для голосования в целях безопасности выделено шесть дней, чтобы избежать массового скопления граждан. Поэтому начинать голосовать можно будет уже 25 июня вне помещения для голосования на дому, и впервые голосование будет проходить в бесконтактной форме. Кроме того, впервые можно будет проголосовать на придомовых территориях, где будут развёрнуты специальные пункты", - сказала председатель избирательной комиссии Чукотки Оксана Талызина, чьи слова приводятся в сообщении.
Она отметила, что каждый участник голосования получит ручку, также на избирательных участках будут предлагать дезинфицирующее средство для рук, раздавать маски и перчатки, а сам процесс будет бесконтактным. Всех членов избирательных комиссий предварительно протестируют на коронавирус. Кроме того, на избирательном участке будут проводить термометрию. Те, у кого будет высокая температура, будут голосовать под медицинским наблюдением.
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Досрочно проголосовать можно будет на участке для голосования с 25 по 30 июня. Заявление о желании голосовать по месту нахождения необходимо подать заранее - с 5 по 21 июня. Это можно сделать в МФЦ, в пунктах приёма заявлений территориальных избирательных комиссий, а также на сайте Госуслуг. В участковую комиссию такое заявление можно подать с 16 по 21 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииЧукоткаКонституция РФ
Популярные комментарии
Я бы лучше на оленях по тундре рассекал, чем за обнуление голосовать.
4 июня, 09:09
ЛКЛысый Кучерявый
4710001
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