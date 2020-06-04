На Чукотке рассказали, как жители проголосуют по поправкам в Конституцию

ВЛАДИВОСТОК, 4 июн – РИА Новости. Жители Жители Чукотки смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в том числе в специальных пунктах на придомовых территориях, сообщает правительство региона.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.

"Для голосования в целях безопасности выделено шесть дней, чтобы избежать массового скопления граждан. Поэтому начинать голосовать можно будет уже 25 июня вне помещения для голосования на дому, и впервые голосование будет проходить в бесконтактной форме. Кроме того, впервые можно будет проголосовать на придомовых территориях, где будут развёрнуты специальные пункты", - сказала председатель избирательной комиссии Чукотки Оксана Талызина, чьи слова приводятся в сообщении.

Она отметила, что каждый участник голосования получит ручку, также на избирательных участках будут предлагать дезинфицирующее средство для рук, раздавать маски и перчатки, а сам процесс будет бесконтактным. Всех членов избирательных комиссий предварительно протестируют на коронавирус. Кроме того, на избирательном участке будут проводить термометрию. Те, у кого будет высокая температура, будут голосовать под медицинским наблюдением.

Досрочно проголосовать можно будет на участке для голосования с 25 по 30 июня. Заявление о желании голосовать по месту нахождения необходимо подать заранее - с 5 по 21 июня. Это можно сделать в МФЦ, в пунктах приёма заявлений территориальных избирательных комиссий, а также на сайте Госуслуг. В участковую комиссию такое заявление можно подать с 16 по 21 июня.