Киргизские военные примут участие в параде Победы в Москве

Военнослужащие на бронетранспортере БТР-МДМ "Ракушка" на военном параде на Красной площади. Архивное фото

Военнослужащие на бронетранспортере БТР-МДМ "Ракушка" на военном параде на Красной площади

БИШКЕК, 4 июн - РИА Новости. Киргизские военные примут участие в параде Победы 24 июня в Киргизские военные примут участие в параде Победы 24 июня в Москве , сообщили РИА Новости в четверг в Генеральном штабе Вооруженных сил Киргизии

"По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу парадный расчет Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызстана 24 июня в Москве примет участие в параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - заявил представитель штаба.

По его словам, перед вылетом в столицу России все военнослужащие сдадут тесты на коронавирус, чтобы избежать рисков распространения инфекции.

"Гвардейцы не прекращали тренировок во время карантина. Отличники боевой учебы и строевой подготовки, отобранные для участия в ответственном мероприятии, ежедневно отрабатывали элементы парадного строя с соблюдением санитарных требований", - подчеркнули в Генштабе.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подтвердил, что приедет на парад Победы в Москве.