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2020-06-04T09:06
https://ria.ru/20200604/1572439073.html
Киргизские военные примут участие в параде Победы в Москве
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РИА Новости

Киргизские военные примут участие в параде Победы в Москве

09:06 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на бронетранспортере БТР-МДМ "Ракушка" на военном параде на Красной площади
Военнослужащие на бронетранспортере БТР-МДМ Ракушка на военном параде на Красной площади
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Военнослужащие на бронетранспортере БТР-МДМ "Ракушка" на военном параде на Красной площади. Архивное фото
БИШКЕК, 4 июн - РИА Новости. Киргизские военные примут участие в параде Победы 24 июня в Москве, сообщили РИА Новости в четверг в Генеральном штабе Вооруженных сил Киргизии.
"По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу парадный расчет Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызстана 24 июня в Москве примет участие в параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - заявил представитель штаба.
По его словам, перед вылетом в столицу России все военнослужащие сдадут тесты на коронавирус, чтобы избежать рисков распространения инфекции.
"Гвардейцы не прекращали тренировок во время карантина. Отличники боевой учебы и строевой подготовки, отобранные для участия в ответственном мероприятии, ежедневно отрабатывали элементы парадного строя с соблюдением санитарных требований", - подчеркнули в Генштабе.
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Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подтвердил, что приедет на парад Победы в Москве.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 киргизстанца за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды.
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Сооронбай ЖээнбековКиргизияВ мире
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