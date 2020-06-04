Киргизские военные примут участие в параде Победы в Москве

"По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу парадный расчет Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызстана 24 июня в Москве примет участие в параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - заявил представитель штаба.
По его словам, перед вылетом в столицу России все военнослужащие сдадут тесты на коронавирус, чтобы избежать рисков распространения инфекции.
"Гвардейцы не прекращали тренировок во время карантина. Отличники боевой учебы и строевой подготовки, отобранные для участия в ответственном мероприятии, ежедневно отрабатывали элементы парадного строя с соблюдением санитарных требований", - подчеркнули в Генштабе.
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подтвердил, что приедет на парад Победы в Москве.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 киргизстанца за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды.