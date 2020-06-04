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2020-06-04T10:10
https://ria.ru/20200604/1572439019.html
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
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РИА Новости

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

09:06 04.06.2020 (обновлено: 10:10 04.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске во время пробежки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мужчина в защитной маске во время пробежки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
Сначала россиян ожидают выходные с 12 по 14 июня. При этом продолжительность трудового дня 11 июня сокращается на час, сообщили РИА Новости в ведомстве.
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Кроме того, ранее Владимир Путин объявил, что отложенный из-за пандемии коронавируса парад Победы состоится 24 июня — в день, когда в 1945 году на Красной площади прошел "исторический парад победителей".
Поскольку 24 июня будет нерабочим, но с сохранением зарплаты, предшествующее ему 23-е число предпраздничным не считается и продолжительность рабочего дня на час не сокращается, подчеркнули в Роструде.
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне
2 июня, 13:5575 лет Великой Победы
Главком Сухопутных войск раскрыл детали парада Победы на Красной площади
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Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Чего только не сделаешь ради обнуления. Правда на мировой арене эти махинации сделают нашу политическую "элиту" ещё более нерукопожатными, но это ерунда по сравнению с возможностью удержаться в кресле до конца своих дней и возможностью бесконтрольного и безграничного доступа ко всем финансовым и материальным ресурсам страны.
4 июня, 09:47
АШАлексей Шипарев
179716592
Многие, которых выгнали с работы из за псевдовируса, с конца марта так до сих пор и гуляют, правда зарплаты большинство не увидят.
4 июня, 09:20
ААнтивирус
1431111161
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