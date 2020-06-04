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2020-06-04T09:03
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Погибший из-за действий полицейского Флойд был заражен коронавирусом
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РИА Новости

Погибший из-за действий полицейского Флойд был заражен коронавирусом

09:03 04.06.2020
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© Страница Darnella Frazier на FacebookКадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
© Страница Darnella Frazier на Facebook
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся в Миннеаполисе в результате действий полицейского, был инфицирован коронавирусом нового типа, следует из распространенного в среду подробного отчета о вскрытии тела, подписанного судмедэкспертом округа Хеннепин (штат Миннесота).
"Известно, что по состоянию на 3 апреля 2020 года тест скончавшегося на COVID-19 был положительным", - говорится в отчете, опубликованном на сайте бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин.
Отмечается, что наличие заболевания удалось установить при вскрытии в связи с тем, что анализы ПЦР могут показывать положительный результат в течение долгого времени после исчезновения клинических проявлений болезни.
Ранее официальная судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти Флойда стала "остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи" сотрудниками правоохранительных органов.
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Флойд скончался 25 мая после того, как был задержан полицейскими, один из которых в течение восьми минут сдавливал его шею коленом, хотя мужчина уже был в наручниках и не оказывал сопротивления. Его смерть вызвала массовые протесты и беспорядки по всей стране.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКоронавирус COVID-19СШАМиннесотаВ мире
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