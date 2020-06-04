Погибший из-за действий полицейского Флойд был заражен коронавирусом

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся в Миннеаполисе в результате действий полицейского, был инфицирован коронавирусом нового типа, следует из распространенного в среду подробного отчета о вскрытии тела, подписанного судмедэкспертом округа Хеннепин (штат Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся в Миннеаполисе в результате действий полицейского, был инфицирован коронавирусом нового типа, следует из распространенного в среду подробного отчета о вскрытии тела, подписанного судмедэкспертом округа Хеннепин (штат Миннесота ).

"Известно, что по состоянию на 3 апреля 2020 года тест скончавшегося на COVID-19 был положительным", - говорится в отчете, опубликованном на сайте бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин.

Отмечается, что наличие заболевания удалось установить при вскрытии в связи с тем, что анализы ПЦР могут показывать положительный результат в течение долгого времени после исчезновения клинических проявлений болезни.

Ранее официальная судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти Флойда стала "остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи" сотрудниками правоохранительных органов.

Флойд скончался 25 мая после того, как был задержан полицейскими, один из которых в течение восьми минут сдавливал его шею коленом, хотя мужчина уже был в наручниках и не оказывал сопротивления. Его смерть вызвала массовые протесты и беспорядки по всей стране.