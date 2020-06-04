Генпрокуратура изучит все доводы по аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

НОРИЛЬСК, 4 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура изучит все доводы по аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, из-за которой возникла утечка нефтепродуктов, сообщил замгенпрокурора России Николай Шишкин.
"Я попрошу внимательно и корректно относиться к заключениям, которые делают ваши специалисты о выводах произошедшего и о материальном ущербе, который был причинен. Все эти доводы будут проверены в ходе расследования возбужденных уголовных дел", - сказал он участникам совещания в Норильске.
Шишкин отметил, что правоохранительные органы знают, что делать и как расследовать инцидент. "У нас есть полное понимание целей и задач, которые стоят перед нами, наши действия скоординированы", - добавил он.
Ранее СК сообщал о возбуждении трех уголовных дел по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод", они объединены в одно производство. Задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК".
Вчера, 08:58В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске
В минувшую пятницу на ТЭЦ-3 Норильска получил повреждения один из резервуаров хранения дизельного топлива, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет компания "Норникель", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.
Как ранее сообщалось, пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль. Часть топлива попала в местный ручей и речку Амбарная.
В среду на совещании у президента глава МЧС Евгений Зиничев констатировал, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В связи с этим президент РФ Владимир Путин решил поручить силовикам оценить работу местных чиновников. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на совещании сообщила, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо, превышены в десятки тысяч раз.