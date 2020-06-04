Генпрокуратура изучит все доводы по аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

"Я попрошу внимательно и корректно относиться к заключениям, которые делают ваши специалисты о выводах произошедшего и о материальном ущербе, который был причинен. Все эти доводы будут проверены в ходе расследования возбужденных уголовных дел", - сказал он участникам совещания в Норильске.