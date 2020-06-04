Мишустин утвердил правила предоставления субсидий российским аэропортам

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, они могут начинать подавать заявки, сообщает пресс-служба правительства.

На поддержку российских аэропортов и организаций, входящих в одну группу лиц с ними, предусмотрено 10,9 миллиарда рублей. Средства выделяются из резервного фонда правительства по поручению президента России Владимира Путина . Субсидии поддержат аэропорты в условиях снижения объемов пассажирских перевозок в связи с коронавирусом.

"Российские аэропорты могут начинать подавать заявки на получение субсидий. Правила предоставления финансовой поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Для получения субсидии аэропорт обязан иметь российскую прописку. Для компаний с иностранным участием установлено ограничение: доля юрлиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях или офшорных зонах, не должна превышать 50%.