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2020-06-04T09:02
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Мишустин утвердил правила предоставления субсидий российским аэропортам
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РИА Новости

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий российским аэропортам

09:02 04.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, они могут начинать подавать заявки, сообщает пресс-служба правительства.
На поддержку российских аэропортов и организаций, входящих в одну группу лиц с ними, предусмотрено 10,9 миллиарда рублей. Средства выделяются из резервного фонда правительства по поручению президента России Владимира Путина. Субсидии поддержат аэропорты в условиях снижения объемов пассажирских перевозок в связи с коронавирусом.
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"Российские аэропорты могут начинать подавать заявки на получение субсидий. Правила предоставления финансовой поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Для получения субсидии аэропорт обязан иметь российскую прописку. Для компаний с иностранным участием установлено ограничение: доля юрлиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях или офшорных зонах, не должна превышать 50%.
Получатель субсидии не может находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. В числе других требований: отсутствие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, готовность к проверкам целевого расходования средств. Результатом предоставления субсидии должна стать бесперебойная работа и сохранение численности персонала.
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РоссияМихаил МишустинЭкономика
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