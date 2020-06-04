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2020-06-04T11:02
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В Оренбуржье возбудили дело о халатности после изъятия детей из семьи
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РИА Новости

В Оренбуржье возбудили дело о халатности после изъятия детей из семьи

09:00 04.06.2020 (обновлено: 11:02 04.06.2020)
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© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
УФА, 4 июн — РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области возбудили дело о халатности против органов опеки после изъятия четверых детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщили РИА Новости в прокуратуре области.
Ранее в СМИ появилось видео изъятия четверых маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но затем малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей. К истории подключилась уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Анна Кузнецова, которая заявила, что эти меры избыточны, и пообещала, что совершенствование деятельности органов опеки не допустит повторения подобной истории. Губернатор Денис Паслер заявил, что за семьей закрепят специального работника, который будет помогать в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца семейства.
"Следственные органы региона возбудили дело о халатности против должностных лиц органов опеки района после изъятия детей из многодетной семьи, прокуратура Домбаровского района взяла расследование дела под контроль", — сообщили РИА Новости в прокуратуре Оренбургской области.
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Скандал вокруг изъятия детей из семьи в Оренбургской областиДенис ПаслерАнна КузнецоваДомбаровский районОренбургская областьПроисшествия
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