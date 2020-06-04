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2020-06-04T08:52
https://ria.ru/20200604/1572438388.html
В Бруклине во время комендантского часа пострадали трое полицейских
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РИА Новости

В Бруклине во время комендантского часа пострадали трое полицейских

08:52 04.06.2020
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© РИА Новости / Тургиев МихаилПротесты в США
Протесты в США
© РИА Новости / Тургиев Михаил
Протесты в США. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Двое полицейских получили ранения, еще один - травму руки в среду во время комендантского часа в районе Нью-Йорка Бруклине, сообщает телеканал ABC 7 со ссылкой на заявление полиции Нью-Йорка.
Как сообщила полиция, инцидент произошел поздно вечером в среду в центральной части Бруклина. Один из полицейских получил огнестрельное ранение, другой – ножевое. Оба были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Третий офицер полиции получил травму руки.
Дополнительная информация о происшествии не приводится.
Ранее власти Нью-Йорка продлили комендантский час до воскресенья на фоне продолжающихся беспорядков.
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3 июня, 21:36Акценты
Трамп уже в бункере. Пока просто проверилЧто бы ни произошло – критикуй Трампа. Он – меченый, спросите у Твиттера. Начались погромы – Трамп бездействует, где президент? Появился президент, попросил разобраться с беспорядками – давит мирный протест. А тут еще выяснилось, что он в бункер спускался. Дал повод.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа  Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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