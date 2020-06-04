В Бруклине во время комендантского часа пострадали трое полицейских

Трамп уже в бункере. Пока просто проверил Что бы ни произошло – критикуй Трампа. Он – меченый, спросите у Твиттера. Начались погромы – Трамп бездействует, где президент? Появился президент, попросил разобраться с беспорядками – давит мирный протест. А тут еще выяснилось, что он в бункер спускался. Дал повод.