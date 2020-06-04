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Российский завод выставили на продажу на "Авито"
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РИА Новости

Российский завод выставили на продажу на "Авито"

08:52 04.06.2020 (обновлено: 11:40 04.06.2020)
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© РИА Новости / Константин Басов / Перейти в фотобанкЗавод "Электроцинк" во Владикавказе
Завод Электроцинк во Владикавказе
© РИА Новости / Константин Басов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Завод "Электроцинк" во Владикавказе выставили на продажу на онлайн-площадке "Авито".
Собственник актива — Уральская горно-металлургическая компания — просит за него 1,2 миллиарда рублей. Продаются три земельных участка площадью 64,4 гектара, 216 зданий площадью 433 тысячи квадратных метров, 141 транспортное средство, около пяти тысяч единиц техники и собственная железная дорога.
Скриншот страницы avito.ru
Скриншот страницы avito.ru
Скриншот страницы avito.ru
Среди преимуществ лота продавец также указал "большое количество квалифицированных кадров" во Владикавказе, в частности металлургов.
"Электроцинк" — в прошлом крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа, с декабря 2003 года находится под управлением УГМК. Основная продукция — цинк, свинец, кадмий и серная кислота.
Осенью 2018 года заводские помещения горели, погиб один сотрудник МЧС. После ЧП производство законсервировали.
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Новости - НедвижимостьУральская горно-металлургическая компанияЭлектроцинкВладикавказЭкономика
Популярные комментарии
Вот так и всё распродают,а собственик то в итоге этот завод и не строил,а только обогощался.Вот вся суть нуворишей из 90.
4 июня, 11:32
АСАлександр Сафронов
7520302
"Среди преимуществ лота продавец также указал "большое количество квалифицированных кадров""...рабством попахивает. :)
4 июня, 09:05
True Story
53131017
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