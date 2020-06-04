Российский завод выставили на продажу на "Авито"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Завод " Завод " Электроцинк " во Владикавказе выставили на продажу на онлайн-площадке " Авито ".

Собственник актива — Уральская горно-металлургическая компания — просит за него 1,2 миллиарда рублей. Продаются три земельных участка площадью 64,4 гектара, 216 зданий площадью 433 тысячи квадратных метров, 141 транспортное средство, около пяти тысяч единиц техники и собственная железная дорога.

Скриншот страницы avito.ru Скриншот страницы avito.ru

Среди преимуществ лота продавец также указал "большое количество квалифицированных кадров" во Владикавказе, в частности металлургов.

"Электроцинк" — в прошлом крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа, с декабря 2003 года находится под управлением УГМК. Основная продукция — цинк, свинец, кадмий и серная кислота.