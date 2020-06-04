Иностранные авиакомпании снова смогут летать в один из 37 городов Китая

ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии не могли выполнять международные рейсы в Иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии не могли выполнять международные рейсы в Китай , с 8 июня смогут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов, перечень которых опубликован на сайте управления гражданской авиации КНР.

Ведомство ранее в четверг опубликовало заявление, согласно которому те иностранные авиаперевозчики, которые вынуждены были в марте приостановить выполнение международных рейсов в китайские города, со следующего понедельника смогут выполнять один рейс в неделю в один из указанных городов КНР.

Согласно решению управления гражданской авиации, международные рейсы можно будет возобновить со следующими городами: Пекин, Чанчжоу, Чэнду, Далянь, Фучжоу, Гуанчжоу, Гуйян, Харбин, Ханчжоу, Хэфэй, Хух-Хото, Цзинань, Куньмин, Ланьчжоу, Наньчан, Нанкин, Наньнин, Наньтун, Нинбо, Циндао, Цюаньчжоу, Сямэнь, Шанхай, Шэньчжэнь, Шицзячжуан, Тайюань, Тяньцзинь, Вэньчжоу, Урумчи, Уси, Ухань, Сиань, Яньцзи, Чанчунь, Чанша, Чжэнчжоу, Чунцин.

Отмечается, что перечень указанных городов в случае необходимости будет меняться в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

В марте в рамках мер по борьбе с распространением эпидемии ведомство потребовало от иностранных авиакомпаний оставить лишь одно направление сообщения с Китаем и выполнять один рейс в неделю, а от китайских авиаперевозчиков потребовали оставить лишь один маршрут с каждым государством и также выполнять не более одного рейса в неделю. Кроме того, в рамках предотвращения завоза COVID-19 в страну власти запретили въезд всем иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и лиц некоторых других категорий.

Авиакомпаниям будет необходимо строго соблюдать меры по профилактике распространения эпидемии, в случае, если на протяжении трех недель подряд на рейсах по выбранному авиакомпанией международному маршруту не будет выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, тогда такой авиакомпании разрешат выполнять по этому направлению до двух рейсов в неделю.

Если же на маршруте число пассажиров с положительными результатами на COVID-19 достигнет 5, то авиакомпания обязана будет на неделю приостановить полеты по данному маршруту, а в случае, если число зараженных достигнет 10, то полеты приостанавливаются на 4 недели.

Авиакомпании, которые ранее могли летать в Китай по одному маршруту раз в неделю, в случае необходимости могут скорректировать его и выбрать другой город из вышеперечисленных.