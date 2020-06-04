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2020-06-04T08:45
https://ria.ru/20200604/1572438167.html
В Астраханской области легковой автомобиль врезался в опору ЛЭП
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РИА Новости

В Астраханской области легковой автомобиль врезался в опору ЛЭП

08:45 04.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на улице Москвы
Машина скорой помощи на улице Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Шесть человек пострадали после того, как автомобиль врезался в опору линии электропередачи в селе Ушаковка Астраханской области в четверг, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по области.
"Водитель "ВАЗ-2107" совершил наезд на бетонную опору линии электропередачи. В результате пострадали шесть человек, находившиеся в салоне, в том числе 17-летний пассажир", - сказал он.
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Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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