В Астраханской области легковой автомобиль врезался в опору ЛЭП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Шесть человек пострадали после того, как автомобиль врезался в опору линии электропередачи в селе Ушаковка Астраханской области в четверг, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по области.
"Водитель "ВАЗ-2107" совершил наезд на бетонную опору линии электропередачи. В результате пострадали шесть человек, находившиеся в салоне, в том числе 17-летний пассажир", - сказал он.
Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.