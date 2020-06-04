Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T08:31
https://ria.ru/20200604/1572437910.html
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Югре возросло до семи
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570725354_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_809523898662177bdd188ea9c704bc1c.jpg
РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Югре возросло до семи

08:31 04.06.2020
1440
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе возросло до семи, шестерым потребовалась госпитализация, информирует пресс-служба регионального управления МВД.
Представитель ведомства ранее рассказал РИА Новости, что на 237-м километре дороги Лянтор - Карымкары перевернулся автобус ГАЗ, который вез 14 вахтовиков из Сургута. Предполагается, что у него лопнуло колесо, автобус упал в кювет и перевернулся. Сообщалось о четырех пострадавших.
ДТП на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом. 3 июня 2020
3 июня, 22:44
Полиция ищет сбежавшего виновника ДТП с пятью автомобилями в Москве
"В результате происшествия четыре человека с различными травмами санавиацией были госпитализированы в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, один - в медучреждение города Лянтора и один - в поселок Карымкары Октябрьского района. Еще один пострадавший от госпитализации отказался", - подчеркнули в пресс-службе.
По уточненным данным УМВД, авария произошла на промысловой дороге около четырех утра (2.00 мск). На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
000400
Обсудить 0
Ханты-МансийскПроисшествия
Рекомендуем
Мужчина в защитной маске во время пробежки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Врач в одном из больничных отделений
Власти рассказали о состоянии двух пострадавших в ДТП с автобусом в Югре
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Югре перевернулся автобус с 14 вахтовиками
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Глава Роспотребнадзора назвала новую пандемию неизбежной
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
В корабле Маска использовали российские детали
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Минздрав расширил список первых симптомов COVID-19
Трасса Колыма из Якутска в Магадан
Тендер на строительство аэропорта "Мирный" в Якутии не состоялся
ДТП на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом. 3 июня 2020
Полиция ищет сбежавшего виновника ДТП с пятью автомобилями в Москве
Машина скорой помощи на улице Москвы
В Астраханской области легковой автомобиль врезался в опору ЛЭП
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве
Глава МЧС и губернатор Красноярского края с воздуха осмотрели место разлива топлива
Зиничев и Усс с воздуха осмотрели место разлива топлива в Норильске
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе заявили, что Россия "должна уйти" с Ближнего Востока
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Лента новостейМолния