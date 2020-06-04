Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Югре возросло до семи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе возросло до семи, шестерым потребовалась госпитализация, информирует пресс-служба регионального управления МВД.
Представитель ведомства ранее рассказал РИА Новости, что на 237-м километре дороги Лянтор - Карымкары перевернулся автобус ГАЗ, который вез 14 вахтовиков из Сургута. Предполагается, что у него лопнуло колесо, автобус упал в кювет и перевернулся. Сообщалось о четырех пострадавших.
"В результате происшествия четыре человека с различными травмами санавиацией были госпитализированы в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, один - в медучреждение города Лянтора и один - в поселок Карымкары Октябрьского района. Еще один пострадавший от госпитализации отказался", - подчеркнули в пресс-службе.
По уточненным данным УМВД, авария произошла на промысловой дороге около четырех утра (2.00 мск). На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.