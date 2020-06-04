Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Югре возросло до семи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе возросло до семи, шестерым потребовалась госпитализация, информирует пресс-служба регионального управления МВД.

По уточненным данным УМВД, авария произошла на промысловой дороге около четырех утра (2.00 мск). На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.