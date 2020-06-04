В ЛНР шестые сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Украинские силовики шестые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в четверг РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 29 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 3 июня... обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.