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2020-06-04T08:22
https://ria.ru/20200604/1572437784.html
В ЛНР шестые сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
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РИА Новости

В ЛНР шестые сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ

08:22 04.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР
Военнослужащие ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ЛНР . Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Украинские силовики шестые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в четверг РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 29 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
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В ЛНР зафиксировали работу украинских саперов у линии соприкосновения
"За 3 июня... обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
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