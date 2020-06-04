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2020-06-04T08:19
https://ria.ru/20200604/1572437738.html
Тендер на строительство аэропорта "Мирный" в Якутии не состоялся
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РИА Новости

Тендер на строительство аэропорта "Мирный" в Якутии не состоялся

08:19 04.06.2020
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© Depositphotos / AnzherТрасса "Колыма" из Якутска в Магадан
Трасса Колыма из Якутска в Магадан
© Depositphotos / Anzher
Трасса "Колыма" из Якутска в Магадан. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Тендер на строительство аэропорта "Мирный" в Якутии с начальной (максимальной) ценой контракта в 9,7 миллиарда рублей признан несостоявшимся, потому что на него не было подано ни одной заявки, следует из данных портала госзакупок.
Ранее ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" объявило конкурс на строительство аэропортового комплекса "Мирный" в городе Мирный в Якутии. По планам, работы должны быть выполнены до 21 декабря 2023 года. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 9,7 миллиарда рублей. В качестве источника финансирования указан федеральный бюджет.
По данным портала госзакупок, конкурс не состоялся.
"По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки", - говорится в материалах.
Архив
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В Якутии есть действующий аэропорт "Мирный". Он обслуживает ряд региональных рейсов и внутренние прямые рейсы в Иркутск, Красноярск, Новосибирск и Москву, а также является запасным аэропортом при совершении трансконтинентальных авиаперелетов из Северной Америки в Азию.
Ранее сообщалось, что новый аэропорт будет располагаться в 3 километрах северо-восточнее действующего, который, скорее всего, после завершения строительства законсервируют. Планируемая пропускная способность нового аэровокзала составит 300 пассажиров в час.
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Республика Саха (Якутия)Экономика
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