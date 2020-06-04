Тендер на строительство аэропорта "Мирный" в Якутии не состоялся

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Тендер на строительство аэропорта "Мирный" в Якутии с начальной (максимальной) ценой контракта в 9,7 миллиарда рублей признан несостоявшимся, потому что на него не было подано ни одной заявки, следует из данных портала госзакупок.

Ранее ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" объявило конкурс на строительство аэропортового комплекса "Мирный" в городе Мирный в Якутии. По планам, работы должны быть выполнены до 21 декабря 2023 года. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 9,7 миллиарда рублей. В качестве источника финансирования указан федеральный бюджет.

По данным портала госзакупок, конкурс не состоялся.

"По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки", - говорится в материалах.

В Якутии есть действующий аэропорт "Мирный". Он обслуживает ряд региональных рейсов и внутренние прямые рейсы в Иркутск, Красноярск, Новосибирск и Москву, а также является запасным аэропортом при совершении трансконтинентальных авиаперелетов из Северной Америки в Азию.