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2020-06-04T08:19
https://ria.ru/20200604/1572437700.html
Ежедневную дезинфекцию московских подъездов продлили на месяц
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572318454_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f4ee3d64222ebb193528f5655733b38c.jpg
РИА Новости

Ежедневную дезинфекцию московских подъездов продлили на месяц

08:19 04.06.2020
441
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДезинфекция диспетчерской Южнопортового района
Дезинфекция диспетчерской Южнопортового района
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ежедневную дезинфекцию московских подъездов продлили еще на месяц, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов в Москве продлен еще на один месяц", - сообщил Бирюков.
Он напомнил, что дезинфекцию подъездов начали проводить в городе в конце марта, а в апреле она стала ежедневной.
"Каждый день сотрудники коммунальных служб обрабатывают специальными дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки. Также тщательно протираются все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки вызова лифтов", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что общая площадь ежедневно обрабатываемой поверхности в жилом фонде составляет 30 миллионов квадратных метров.
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"Проведение ежедневной дезинфекции подъездов - важная мера в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эксперты неоднократно заявляли, что вирус может длительное время сохраняться на поверхностях, поэтому их нужно обрабатывать специальными средствами. В Москве используются только сертифицированные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, все они абсолютно безопасны для людей и животных, не повреждают поверхности", - сказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства также сообщил, что качество проведения ежедневной дезинфекции подъездов строго контролируется.
"Каждый день сотрудники Мосжилинспекции проводят проверки более шести тысяч многоквартирных домов на предмет качества дезинфекции, в том числе по обращениям граждан, поступившим как по официальным каналам, так и через соцсети. Информация о выявленных нарушениях незамедлительно направляется в управляющие организации для оперативного устранения и в префектуры для осуществления контроля", - сказал Бирюков.
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По его словам, все управляющие организации в полном объеме обеспечены дезинфицирующими препаратами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники, которые проводят дезинфекцию, используют одноразовую защитную одежду, резиновые обувь и перчатки, защитные очки, респиратор.
Он также сообщил, что о нарушениях при проведении дезинфекции подъездов горожане могут сообщать в единую диспетчерскую службу (ЕДС), на порталы "Наш город" и mos.ru.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
До блеска: как убирают Москву, пока жители сидят дома
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Первая комплексная промывка дорог Москвы после зимы состоялась 28 марта, всего таких масштабных уборок запланировано четыре. Для эффективной промывки асфальта на трассах и тротуарах специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" традиционно используют специальный шампунь.

Сотрудник коммунальных служб во время уборки на улице Новинский бульвар в Москве.
1 из 8

Первая комплексная промывка дорог Москвы после зимы состоялась 28 марта, всего таких масштабных уборок запланировано четыре. Для эффективной промывки асфальта на трассах и тротуарах специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" традиционно используют специальный шампунь.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Состав шампуня абсолютно безвреден как для жителей Москвы, так и для экологии города. Как рассказали в ГБУ "Автомобильные дороги", его используют для удаления въевшейся грязи, мазутных пятен и следов от шин с дорожного и тротуарного полотна.

Сотрудники коммунальных служб во время уборки на улице Новинский бульвар в Москве.
2 из 8

Состав шампуня абсолютно безвреден как для жителей Москвы, так и для экологии города. Как рассказали в ГБУ "Автомобильные дороги", его используют для удаления въевшейся грязи, мазутных пятен и следов от шин с дорожного и тротуарного полотна.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Помимо комплексных уборок, в Москве продолжаются работы по регламентной промывке объектов дорожного хозяйства. С введением режима самоизоляции уборку улиц стали проводить чаще. Руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин сообщил, что сейчас московские улицы промывают трижды в день.

Мойка дорог и тротуаров в Москве
3 из 8

Помимо комплексных уборок, в Москве продолжаются работы по регламентной промывке объектов дорожного хозяйства. С введением режима самоизоляции уборку улиц стали проводить чаще. Руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин сообщил, что сейчас московские улицы промывают трижды в день.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

По его словам, сотрудники ГБУ регулярно моют все покрытия и фасады зданий, ведь чистота - это залог победы на коронавирусом.

Мойка дорог и тротуаров в Москве
4 из 8

По его словам, сотрудники ГБУ регулярно моют все покрытия и фасады зданий, ведь чистота - это залог победы на коронавирусом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В работах по поддержанию чистоты в Москве задействовано свыше 5 тысяч единиц специализированной коммунальной техники, в том числе поливомоечные и подметальные машины. В труднодоступных для спецтехники местах уборкой занимаются коммунальные бригады.

Мойка дорог и тротуаров в Москве
5 из 8

В работах по поддержанию чистоты в Москве задействовано свыше 5 тысяч единиц специализированной коммунальной техники, в том числе поливомоечные и подметальные машины. В труднодоступных для спецтехники местах уборкой занимаются коммунальные бригады.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Помимо улиц и фасадов, в Москве регулярно моют парковочные пространства, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

Мойка дорог и тротуаров в Москве
6 из 8

Помимо улиц и фасадов, в Москве регулярно моют парковочные пространства, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Коммунальные службы города также продолжают дезинфекцию подъездов жилых многоквартирных домов и общественных пространств. В подъездах домов, где живут люди с подтвержденным коронавирусом, специалисты обрабатывают все контактные поверхности, включая почтовые ящики, поручни и перила лестниц, кнопки лифта и подоконники. В остальных московских домах чаще проводится влажная уборка.

Дезинфекция диспетчерской Южнопортового района
7 из 8

Коммунальные службы города также продолжают дезинфекцию подъездов жилых многоквартирных домов и общественных пространств. В подъездах домов, где живут люди с подтвержденным коронавирусом, специалисты обрабатывают все контактные поверхности, включая почтовые ящики, поручни и перила лестниц, кнопки лифта и подоконники. В остальных московских домах чаще проводится влажная уборка.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Уборка общественных пространств в городе проводится с использованием раствора, рекомендованного Роспотребнадзором и безопасного для здоровья москвичей.Сотрудник коммунальных служб во время уборки на улице Новинский бульвар в Москве.

Мойка дорог и тротуаров в Москве
8 из 8

Уборка общественных пространств в городе проводится с использованием раствора, рекомендованного Роспотребнадзором и безопасного для здоровья москвичей.Сотрудник коммунальных служб во время уборки на улице Новинский бульвар в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 8

Первая комплексная промывка дорог Москвы после зимы состоялась 28 марта, всего таких масштабных уборок запланировано четыре. Для эффективной промывки асфальта на трассах и тротуарах специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" традиционно используют специальный шампунь.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
2 из 8

Состав шампуня абсолютно безвреден как для жителей Москвы, так и для экологии города. Как рассказали в ГБУ "Автомобильные дороги", его используют для удаления въевшейся грязи, мазутных пятен и следов от шин с дорожного и тротуарного полотна.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
3 из 8

Помимо комплексных уборок, в Москве продолжаются работы по регламентной промывке объектов дорожного хозяйства. С введением режима самоизоляции уборку улиц стали проводить чаще. Руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин сообщил, что сейчас московские улицы промывают трижды в день.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 8

По его словам, сотрудники ГБУ регулярно моют все покрытия и фасады зданий, ведь чистота - это залог победы на коронавирусом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 8

В работах по поддержанию чистоты в Москве задействовано свыше 5 тысяч единиц специализированной коммунальной техники, в том числе поливомоечные и подметальные машины. В труднодоступных для спецтехники местах уборкой занимаются коммунальные бригады.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Помимо улиц и фасадов, в Москве регулярно моют парковочные пространства, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Коммунальные службы города также продолжают дезинфекцию подъездов жилых многоквартирных домов и общественных пространств. В подъездах домов, где живут люди с подтвержденным коронавирусом, специалисты обрабатывают все контактные поверхности, включая почтовые ящики, поручни и перила лестниц, кнопки лифта и подоконники. В остальных московских домах чаще проводится влажная уборка.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Уборка общественных пространств в городе проводится с использованием раствора, рекомендованного Роспотребнадзором и безопасного для здоровья москвичей.Сотрудник коммунальных служб во время уборки на улице Новинский бульвар в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петр БирюковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
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