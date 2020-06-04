Ежедневную дезинфекцию московских подъездов продлили на месяц

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ежедневную дезинфекцию московских подъездов продлили еще на месяц, сообщил журналистам заместитель мэра Ежедневную дезинфекцию московских подъездов продлили еще на месяц, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов в Москве продлен еще на один месяц", - сообщил Бирюков.

Он напомнил, что дезинфекцию подъездов начали проводить в городе в конце марта, а в апреле она стала ежедневной.

"Каждый день сотрудники коммунальных служб обрабатывают специальными дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки. Также тщательно протираются все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки вызова лифтов", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра сообщил, что общая площадь ежедневно обрабатываемой поверхности в жилом фонде составляет 30 миллионов квадратных метров.

"Проведение ежедневной дезинфекции подъездов - важная мера в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эксперты неоднократно заявляли, что вирус может длительное время сохраняться на поверхностях, поэтому их нужно обрабатывать специальными средствами. В Москве используются только сертифицированные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором , все они абсолютно безопасны для людей и животных, не повреждают поверхности", - сказал Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства также сообщил, что качество проведения ежедневной дезинфекции подъездов строго контролируется.

"Каждый день сотрудники Мосжилинспекции проводят проверки более шести тысяч многоквартирных домов на предмет качества дезинфекции, в том числе по обращениям граждан, поступившим как по официальным каналам, так и через соцсети. Информация о выявленных нарушениях незамедлительно направляется в управляющие организации для оперативного устранения и в префектуры для осуществления контроля", - сказал Бирюков.

По его словам, все управляющие организации в полном объеме обеспечены дезинфицирующими препаратами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники, которые проводят дезинфекцию, используют одноразовую защитную одежду, резиновые обувь и перчатки, защитные очки, респиратор.

Он также сообщил, что о нарушениях при проведении дезинфекции подъездов горожане могут сообщать в единую диспетчерскую службу (ЕДС), на порталы "Наш город" и mos.ru