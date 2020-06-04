Трансгендеру в Брянске изменили приговор за посты с порнографией

"Суд признал его виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде 2 лет исправительных работ, а также штрафа в размере 50 тысяч 000 рублей", - говорится в сообщении.

Ранее Советский районный суд Брянска назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима за размещение на своей странице в социальной сети рисунков порнографического характера с изображениями несовершеннолетних. История с этим приговором получила широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, после того как активисты сообщили, что мужчина, называющий себя женским именем Мишель, врач по образованию, является "трансгендерным человеком", который еще не завершил гендерный переход. Опасаясь того, что он будет направлен в мужскую колонию, активисты развернули кампанию в его поддержку.