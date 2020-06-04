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2020-06-04T08:17
https://ria.ru/20200604/1572437676.html
Трансгендеру в Брянске изменили приговор за посты с порнографией
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РИА Новости

Трансгендеру в Брянске изменили приговор за посты с порнографией

08:17 04.06.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
БРЯНСК, 4 июн - РИА Новости. Советский районный суд в Брянске вынес новый приговор по делу трансгендера Мишель, смягчив наказание за распространение в соцсети порнографических рисунков с изображением детей с 3 лет колонии до 2 лет исправительных работ, следует из сообщения на сайте суда.
"Суд признал его виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде 2 лет исправительных работ, а также штрафа в размере 50 тысяч 000 рублей", - говорится в сообщении.
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Ранее Советский районный суд Брянска назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима за размещение на своей странице в социальной сети рисунков порнографического характера с изображениями несовершеннолетних. История с этим приговором получила широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, после того как активисты сообщили, что мужчина, называющий себя женским именем Мишель, врач по образованию, является "трансгендерным человеком", который еще не завершил гендерный переход. Опасаясь того, что он будет направлен в мужскую колонию, активисты развернули кампанию в его поддержку.
В январе судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда направила дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. В итоге в среду был вынесен новый приговор, который еще не вступил в законную силу.
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Брянский областной судБрянскПроисшествия
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