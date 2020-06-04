Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T08:34
https://ria.ru/20200604/1572437648.html
В больнице №2 в Москве лечатся 219 пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

В больнице №2 в Москве лечатся 219 пациентов с коронавирусом

08:16 04.06.2020 (обновлено: 08:34 04.06.2020)
206
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 534 человека, из них у 219 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
Накануне сообщалось о лечении в больнице 524 человек, в том числе 214 с коронавирусом, из них четыре на ИВЛ.
Врачи скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке
3 июня, 23:13Распространение нового коронавируса
В Москве за сутки умерли 64 пациента с коронавирусом
"В больнице 534 человека (в том числе 12 в реанимации), из них: 288 человека с подозрением на COVID/ 219 случаев подтверждено лабораторно, из них: 18/15 детей, 30/30 беременных, рожениц и родильниц, 11/8 человек в хирургическом отделении, 6/6 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Она отметила, что за сутки в больницу поступили 53 человека, из них 25 с коронавирусом. Выписаны 43 человека, из них 20 с выздоровлением по COVID.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииМоскваОбществоКоронавирус COVID-19
Рекомендуем
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 630 человек с коронавирусом
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Свыше 360 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 человек с COVID-19
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся свыше 340 пациентов с COVID-19
Тестирование на коронавирус
В России провели более 11,7 миллиона тестов на COVID-19
Врач скорой медицинской помощи
В Москве еще 3061 человек вылечился после COVID-19
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 229 пациентов с коронавирусом
Карета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
Число заболевших COVID-19 сотрудников скорой на Камчатке достигло 110
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Названы подмосковные районы с наибольшим числом заболевших COVID-19
Медик
В России за сутки умерли 169 пациентов с COVID-19
Медик надевает защитный костюм
Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 6,5 миллиона
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Пашинян: больницы Армении не могут взять всех нуждающихся с коронавирусом
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В Москве больных COVID-19 будут принимать в стационарах
Кадры акции протеста у Белого дома в США
Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома
Трасса Колыма из Якутска в Магадан
Тендер на строительство аэропорта "Мирный" в Якутии не состоялся
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Лента новостейМолния