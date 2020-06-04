В больнице №2 в Москве лечатся 219 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 534 человека, из них у 219 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
Накануне сообщалось о лечении в больнице 524 человек, в том числе 214 с коронавирусом, из них четыре на ИВЛ.
"В больнице 534 человека (в том числе 12 в реанимации), из них: 288 человека с подозрением на COVID/ 219 случаев подтверждено лабораторно, из них: 18/15 детей, 30/30 беременных, рожениц и родильниц, 11/8 человек в хирургическом отделении, 6/6 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Она отметила, что за сутки в больницу поступили 53 человека, из них 25 с коронавирусом. Выписаны 43 человека, из них 20 с выздоровлением по COVID.
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