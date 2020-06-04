В больнице №2 в Москве лечатся 219 пациентов с коронавирусом

Накануне сообщалось о лечении в больнице 524 человек, в том числе 214 с коронавирусом, из них четыре на ИВЛ.

Она отметила, что за сутки в больницу поступили 53 человека, из них 25 с коронавирусом. Выписаны 43 человека, из них 20 с выздоровлением по COVID.