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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T08:13
https://ria.ru/20200604/1572437593.html
В центре "Моя карьера" выполнили 28 тысяч заявок с начала самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569400649_560:0:2762:1239_1036x0_80_0_0_0eaa2de962b7fa715fc09a7c9cab61b0.jpg
РИА Новости

В центре "Моя карьера" выполнили 28 тысяч заявок с начала самоизоляции

08:13 04.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСоциальный работник доставила продуктовый набор для пенсионерки
Социальный работник доставила продуктовый набор для пенсионерки
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Социальный работник доставила продуктовый набор для пенсионерки. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Волонтеры штаба центра "Моя карьера" по поручению мэра Москвы Сергея Собянина во время действия режима самоизоляции взяли на себя заботу о москвичах из группы риска, куда вошли горожане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, за два месяца волонтеры выполнили уже 28 тысяч заявок, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг.
"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции заставила нас по-новому посмотреть на организацию работы волонтеров. За короткий срок мы сформировали совершенно новую систему помощи, начиная от приема заявки до оказания конкретной услуги. Мы выстроили дистанционную работу с волонтерами так, чтобы во главе стояла безопасность москвичей. С начала введения ограничительных мер тысячи москвичей на самоизоляции доверили волонтерам решение своих проблем, которые выполнили более 28 тысяч поручений. Я искренне благодарна волонтерам за то, что они ежедневно делают жизни людей на самоизоляции легче, в очередной раз доказывая, что Москва – это добрый город", - рассказала Ракова.
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По её словам, начиная с 26 марта, больше всего заявок пришло на помощь волонтеров в выгуле собак – таких просьб было исполнено почти 14 тысяч. Еще около 300 также касаются домашних питомцев: волонтеры относят животных к ветеринару, покупают корм, устраивают на передержку. В равной степени востребованы услуги по доставке продуктов и лекарств – в общей сложности таких запросов было выполнено 13 тысяч. Еще более 800 заявок связаны с покупкой и доставкой товаров первой необходимости.
Волонтеры бережно подходят к исполнению просьб москвичей из группы риска. Такая работа всегда сопровождается индивидуальным подходом к каждому человеку. Зачастую добровольные помощники делают даже больше того, что требуется по заявке. Иногда приходится исполнять нестандартные просьбы.
"В настоящий момент самый активный по числу выполненных заявок – ЮЗАО, количество исполненных поручений там достигает 5,5 тысячи. На втором месте ЦАО – в этом округе волонтеры выполнили на сегодняшний день чуть больше 3 тысяч поручений. Третье место по количеству заявок поделили между собой ВАО, ЗАО и СВАО, где количество добрых дел у каждого округа составило примерно 2,8 тысячи", - уточнила Ракова.
Чтобы получить необходимую услугу, горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями нужно позвонить на горячую линию комплекса социального развития Москвы: 8 (495) 870-45-09. Социальные работники или волонтеры помогут с покупкой и доставкой на дом лекарственных средств, продуктов питания, товаров первой необходимости, выгулом домашних питомцев, доставкой в пределах Москвы и Московской области твердого топлива для жилого и садового дома без центрального отопления.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЦАОАнастасия РаковаМоскваОбщество
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