Роскачество разъяснило, как подать претензию за отравление в ресторане

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пищевое отравление в кафе, ресторане, из-за продуктов, купленных в магазине или онлайн, — повод защитить свои права, какие действия потребуются в этом случае, сообщил замруководителя Александр Борисов. Пищевое отравление в кафе, ресторане, из-за продуктов, купленных в магазине или онлайн, — повод защитить свои права, какие действия потребуются в этом случае, сообщил замруководителя Роскачества

Факт отравления надо зафиксировать в медицинском учреждении. "В графе "причина" врач запишет с ваших слов, что именно вы съели и что вызвало последствия. Вкупе с симптоматикой и назначенным лечением очевидность употребления определенных продуктов или блюд в конкретное время и в конкретном месте не будет вызывать сомнений", — поясняет Борисов.

Доказательствами могут стать чек, выписка с банковской карты, показания свидетелей, фото и видео с геолокацией, записи камер наблюдения, скриншоты корзины онлайн-магазина, заключение санэпидстанции (СЭС). Кроме того, надо подать письменное заявление в территориальный отдел Роспотребнадзора . Срок рассмотрения такой жалобы 30 дней, а полученный ответ может пригодиться в суде.

Претензия пишется с указанием даты, места и состава покупки, факта отравления и требованием компенсации: она включает затраты на покупку, сумму морального вреда, расходы на лечение и рабочий простой по болезни, подтвержденные документально. Кроме того, следует сослаться на статью 14 закона "О защите прав потребителей", согласно которой вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги), подлежит возмещению в полном объеме.

Претензия подается лично или заказным письмом, в двух экземплярах, а при интернет-заказе ее надо направить не только магазину или ресторану, но и в адрес интернет-ресурса, предоставившего услугу. Они имеют право на рассмотрение претензии в течение десяти дней. Если реакции не последовало, надо обращаться в суд: при ущербе менее 100 тысяч рублей — в мировой, от 100 тысяч — в районный суд общей юрисдикции. Подать иск можно как по месту нахождения ответчика, так и по адресу собственного места жительства. Госпошлина по делам о защите прав потребителя не взимается.