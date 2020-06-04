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2020-06-04T12:47
https://ria.ru/20200604/1572437559.html
Роскачество разъяснило, как подать претензию за отравление в ресторане
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РИА Новости

Роскачество разъяснило, как подать претензию за отравление в ресторане

08:30 04.06.2020 (обновлено: 12:47 04.06.2020)
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© Depositphotos / gregoryleeУжин в грузинском ресторане
Ужин в грузинском ресторане
© Depositphotos / gregorylee
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пищевое отравление в кафе, ресторане, из-за продуктов, купленных в магазине или онлайн, — повод защитить свои права, какие действия потребуются в этом случае, сообщил замруководителя Роскачества Александр Борисов.
Факт отравления надо зафиксировать в медицинском учреждении. "В графе "причина" врач запишет с ваших слов, что именно вы съели и что вызвало последствия. Вкупе с симптоматикой и назначенным лечением очевидность употребления определенных продуктов или блюд в конкретное время и в конкретном месте не будет вызывать сомнений", — поясняет Борисов.
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Доказательствами могут стать чек, выписка с банковской карты, показания свидетелей, фото и видео с геолокацией, записи камер наблюдения, скриншоты корзины онлайн-магазина, заключение санэпидстанции (СЭС). Кроме того, надо подать письменное заявление в территориальный отдел Роспотребнадзора. Срок рассмотрения такой жалобы 30 дней, а полученный ответ может пригодиться в суде.
Претензия пишется с указанием даты, места и состава покупки, факта отравления и требованием компенсации: она включает затраты на покупку, сумму морального вреда, расходы на лечение и рабочий простой по болезни, подтвержденные документально. Кроме того, следует сослаться на статью 14 закона "О защите прав потребителей", согласно которой вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги), подлежит возмещению в полном объеме.
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Претензия подается лично или заказным письмом, в двух экземплярах, а при интернет-заказе ее надо направить не только магазину или ресторану, но и в адрес интернет-ресурса, предоставившего услугу. Они имеют право на рассмотрение претензии в течение десяти дней. Если реакции не последовало, надо обращаться в суд: при ущербе менее 100 тысяч рублей — в мировой, от 100 тысяч — в районный суд общей юрисдикции. Подать иск можно как по месту нахождения ответчика, так и по адресу собственного места жительства. Госпошлина по делам о защите прав потребителя не взимается.
За последствия в виде инвалидности или смерти предусмотрено наказание согласно статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации "Сбыт товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности": такие дела расследуют органы полиции или Следственного комитета, наказание, в зависимости от тяжести последствий, — до десяти лет лишения свободы.
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РоскачествоАлександр БорисовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Еда
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