В Узбекистане число случаев заболевания COVID-19 достигло 3874

ТАШКЕНТ, 4 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 31 человека и достигло 3874, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В среду число зарегистрированных случаев выросло до 3843, 16 пациентов скончались, 2908 выздоровели.

"По состоянию на 4 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3874", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В среду всего было зафиксировано 83 новых случаев COVID-19, во вторник – 58, в понедельник – 79.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 844 пациента с COVID-19, в том числе девять - в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом.

Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открывают санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 5 июня вновь открываются мечети, церкви и другие религиозные организации.

С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.