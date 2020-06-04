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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T08:12
https://ria.ru/20200604/1572437525.html
В Узбекистане число случаев заболевания COVID-19 достигло 3874
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число случаев заболевания COVID-19 достигло 3874

08:12 04.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 4 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 31 человека и достигло 3874, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В среду число зарегистрированных случаев выросло до 3843, 16 пациентов скончались, 2908 выздоровели.
"По состоянию на 4 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3874", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В среду всего было зафиксировано 83 новых случаев COVID-19, во вторник – 58, в понедельник – 79.
По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 844 пациента с COVID-19, в том числе девять - в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом.
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Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открывают санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 5 июня вновь открываются мечети, церкви и другие религиозные организации.
С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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