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2020-06-04T08:10
https://ria.ru/20200604/1572437491.html
Почти 400 рестораторов в Москве смогут оформить арендные каникулы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572140611_0:126:1999:1250_1036x0_80_0_0_3d4bc13a2d2ceaa17ec0dd4a1e7b8721.jpg
РИА Новости

Почти 400 рестораторов в Москве смогут оформить арендные каникулы

08:10 04.06.2020
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© Depositphotos / liudmilachernetskaМолодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе
Молодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе
© Depositphotos / liudmilachernetska
Молодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Почти 400 рестораторов в Москве смогут оформить арендные каникулы, 37 предприятий уже получили помощь от города, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Арендные каникулы смогут получить около 400 московских рестораторов, которые арендуют у города 250 помещений и 150 земельных участков для своего бизнеса. Общий объем такой поддержки для московских кафе и ресторанов составит 283,5 миллиона рублей. Помощь от города уже получили 37 предприятий общепита и сэкономили на аренде 21,8 миллиона рублей", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
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Подчеркивается, что для отмены платежей предпринимателям нужно до 31 декабря направить в Департамент городского имущества обращения в свободной форме, фотографии, подтверждающие вид деятельности, а также приказ о приостановлении работы в соответствии с принятыми законами.
"За помощью обратились также и владельцы 54 магазинов, арендующие помещения или земельные участки у города. Они оформили арендные каникулы почти на 50 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса. Согласно им, столичные предприниматели могут не платить за аренду городской земли и имущества как минимум с 1 марта по 30 июня включительно. В этот период пени и другие штрафы по договорам аренды начисляться не будут.
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Сергей СобянинМоскваОбщество
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