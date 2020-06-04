Молодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе. Архивное фото

Молодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Почти 400 рестораторов в Почти 400 рестораторов в Москве смогут оформить арендные каникулы, 37 предприятий уже получили помощь от города, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Арендные каникулы смогут получить около 400 московских рестораторов, которые арендуют у города 250 помещений и 150 земельных участков для своего бизнеса. Общий объем такой поддержки для московских кафе и ресторанов составит 283,5 миллиона рублей. Помощь от города уже получили 37 предприятий общепита и сэкономили на аренде 21,8 миллиона рублей", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Подчеркивается, что для отмены платежей предпринимателям нужно до 31 декабря направить в Департамент городского имущества обращения в свободной форме, фотографии, подтверждающие вид деятельности, а также приказ о приостановлении работы в соответствии с принятыми законами.

"За помощью обратились также и владельцы 54 магазинов, арендующие помещения или земельные участки у города. Они оформили арендные каникулы почти на 50 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.