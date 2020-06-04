Прокуратура начала проверку из-за гибели птиц в котловане на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн – РИА Новости. Межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по информации о гибели порядка 150 птиц в котловане с нефтью на севере Сахалина, сообщает ведомство.
Ранее региональное министерство экологии сообщало, что в Охинском районе более 100 уток погибли в водоеме, где скапливаются нефтепродукты. Власти региона направили в четверг на место происшествия комиссию из специалистов Минэкологии и нефтяной отрасли. Также было решено установить над котлованом защитную сетку и отпугивающие устройства. По предварительным данным специалистов, котлован мог образоваться на месте естественного выхода нефти, который периодически случается там на протяжении нескольких лет.
"По результатам проверки, при наличии оснований уполномоченными органами в рамках компетенции будут приняты меры, направленные на устранение нарушений", - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.