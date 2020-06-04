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2020-06-04T08:08
https://ria.ru/20200604/1572437440.html
Apple блокирует смартфоны, украденные во время протестов в США
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РИА Новости

Apple блокирует смартфоны, украденные во время протестов в США

08:08 04.06.2020
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© REUTERS / Eduardo MunozЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple
© REUTERS / Eduardo Munoz
Логотип компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов компании во время протестов в США, сообщает телеканал CNN.
Как сообщает телеканал, скриншоты с сообщениями от Apple, которые приходят на украденные телефоны, стали появляться в социальных сетях и различных сайтах в начале этой недели. В них компания уведомляет пользователя, что телефон заблокирован и отслеживается, и просит вернуть его обратно в магазин, адрес которого также прикреплен в сообщении.
"Устройство было отключено и отслеживается. Местные власти будут уведомлены", - приводит телеканал пример такого уведомления.
CNN напоминает, что фирменные магазины в США начали открывать только недавно после временного закрытия в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. Некоторые из них, в том числе магазины в Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне, уже сообщили о кражах и вандализме.
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В компании отказались дать телеканалу какие-либо комментарии по этой теме.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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AppleСШАВ мире
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