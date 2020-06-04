"Аэроэкспресс" с 8 июня начнет восстанавливать поезда в аэропорты

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Компания " Компания " Аэроэкспресс " с 8 июня начнет восстанавливать ранее отмененные из-за ситуации с коронавирусом рейсы поездов между Москвой и столичными аэропортами, следует из сообщения компании.

"Аэроэкспресс" в апреле из-за снижения пассажиропотока в аэропортах значительно сокращал график. Ряд регионов России начал постепенно снимать ограничения, введённые из-за COVID. Компания сообщала, что планирует вернуть все отменённые рейсы с 15 июня. "Начиная с 8 июня будут восстановлены ранее отмененные рейсы на Домодедовском направлении. Поезда снова будут отправляться каждые 30 минут с 6.00 до 23.30 как в сторону аэропорта, так и из аэропорта", - сообщили журналистам в компании.

Там добавили, что с 15 июня будет восстановлено тактовое расписание аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении с привычным 30-минутным интервалом отправления. С Белорусского вокзала поезда будут курсировать с 5.35 до 23.35, из аэропорта – с 5.15 до 23.45.

"На Внуковском направлении с 15 июня также будут возвращены ранее отмененные рейсы. Аэроэкспрессы будут отправляться каждый час с 7.00 до 23.00 как с Киевского вокзала, так и из аэропорта Внуково. Подробнее ознакомиться с расписанием можно на сайте aeroexpress.ru и в мобильном приложении компании", - рассказали в компании.

"Аэроэкспресс", напомнили в компании, с 15 июня вводит новый единый тариф "стандарт" стоимостью 300 рублей. Поездка в вагоне бизнес-класса будет стоить 800 рублей.

В компании отметили, что "Аэроэкспресс" выполняет все необходимые санитарные мероприятия для обеспечения безопасности пассажиров. Весь подвижной состав и пассажирские терминалы трижды в день проходят обработку дезинфицирующим средством. Двухэтажные аэроэкспрессы оснащены климатической системой с установками обеззараживания воздуха. Воздух в одноэтажных поездах также ежедневно дезинфицируется переносными ультрафиолетовыми лампами.