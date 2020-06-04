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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T22:19
https://ria.ru/20200604/1572437409.html
"Аэроэкспресс" с 8 июня начнет восстанавливать поезда в аэропорты
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569578051_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_787317fe7d84ea7dc615cd293781ee15.jpg
РИА Новости

"Аэроэкспресс" с 8 июня начнет восстанавливать поезда в аэропорты

08:08 04.06.2020 (обновлено: 22:19 04.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновПоезд "Аэроэкспресс" в Москве
Поезд Аэроэкспресс в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Поезд "Аэроэкспресс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" с 8 июня начнет восстанавливать ранее отмененные из-за ситуации с коронавирусом рейсы поездов между Москвой и столичными аэропортами, следует из сообщения компании.
"Аэроэкспресс" в апреле из-за снижения пассажиропотока в аэропортах значительно сокращал график. Ряд регионов России начал постепенно снимать ограничения, введённые из-за COVID. Компания сообщала, что планирует вернуть все отменённые рейсы с 15 июня. "Начиная с 8 июня будут восстановлены ранее отмененные рейсы на Домодедовском направлении. Поезда снова будут отправляться каждые 30 минут с 6.00 до 23.30 как в сторону аэропорта, так и из аэропорта", - сообщили журналистам в компании.
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Там добавили, что с 15 июня будет восстановлено тактовое расписание аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении с привычным 30-минутным интервалом отправления. С Белорусского вокзала поезда будут курсировать с 5.35 до 23.35, из аэропорта – с 5.15 до 23.45.
"На Внуковском направлении с 15 июня также будут возвращены ранее отмененные рейсы. Аэроэкспрессы будут отправляться каждый час с 7.00 до 23.00 как с Киевского вокзала, так и из аэропорта Внуково. Подробнее ознакомиться с расписанием можно на сайте aeroexpress.ru и в мобильном приложении компании", - рассказали в компании.
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"Аэроэкспресс", напомнили в компании, с 15 июня вводит новый единый тариф "стандарт" стоимостью 300 рублей. Поездка в вагоне бизнес-класса будет стоить 800 рублей.
В компании отметили, что "Аэроэкспресс" выполняет все необходимые санитарные мероприятия для обеспечения безопасности пассажиров. Весь подвижной состав и пассажирские терминалы трижды в день проходят обработку дезинфицирующим средством. Двухэтажные аэроэкспрессы оснащены климатической системой с установками обеззараживания воздуха. Воздух в одноэтажных поездах также ежедневно дезинфицируется переносными ультрафиолетовыми лампами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АэроэкспрессМоскваОбщество
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