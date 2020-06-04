В Таиланде зарегистрировали еще 17 "ввозных" заражений коронавирусом

БАНГКОК, 4 июн – РИА Новости. Сразу 17 новых заражений коронавирусом зарегистрированы в Сразу 17 новых заражений коронавирусом зарегистрированы в Таиланде в четверг, все заражения "ввозные", сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня зарегистрированы 17 случаев заражения, все новые пациенты поступили в больницы из государственного карантина после возвращения вывозными авиарейсами из-за границы", - сообщил Висануйотхин на брифинге.

"Новые пациенты подразделяются на три группы по странам, из которых они прибыли: 13 человек из Кувейта , два человека из Катара и два – из Саудовской Аравии", - сказал он.

"Некоторые говорят сейчас: внутри страны заражений нет, но мы пускаем тайцев из-за границы, многие из которых заражены. Надо, говорят они, прекратить их пускать в страну. Но мы не можем этого сделать, ведь вернуться домой – это право каждого гражданина Таиланда, которое невозможно оспаривать", - подчеркнул Висануйотхин.

Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 4 июня: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3 101 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 58 человек, полностью выздоровевших – 2 968 человек.

Первое заражение коронавирусной инфекцией в Таиланде было выявлено в середине января у китайского туриста. Наибольшее количество заразившихся за сутки, 188 человек, было отмечено 22 марта. Всего, по данным центра по борьбе с пандемией, до 26 марта, когда был введен режим ЧП и самоизоляция, внутри страны заразились около 2 тысяч человек, то есть треть от общего количества заболевших. С конца марта – начала апреля количество ежедневно регистрируемых новых заражений в Таиланде неуклонно падало, однако в середине апреля в течение нескольких дней падение приостановилось за счет начала массовой кампании по вывозу тайцев из-за границы, в первую очередь из стран с наибольшим количеством заражений. К середине мая заражения внутри страны практически прекратились, в то время как вывозная кампания продолжилась, почти все новые заражения, регистрируемые в Таиланде, регистрируются именно у вернувшихся на родину тайцев.

С начала мая Таиланд начал поэтапно ослаблять ограничения, действующие в связи с пандемией, разделив их на 4 этапа по 14 дней. С 1 июня начался третий этап ослабления ограничений, однако масочный режим и социальное дистанцирование, а также обязательная дезинфекция рук при входе на объекты торговли и общепита, а также в госучреждения и офисные комплексы, остались в силе.

В связи с опасностью ввоза инфекции из-за границы и возникновения второй волны заражений власти Таиланда до 30 июня продлили запрет на прибытие всех международных пассажирских авиарейсов, кроме вывозных и медицинских эвакуационных. Запрет действовал с 4 апреля и уже несколько раз продлевался. Границы страны по-прежнему остаются закрытыми для въезда иностранных граждан, кроме лиц, имеющих разрешения на работу в Таиланде, которым разрешено прибытие в страну в случаях крайней деловой необходимости, при подтверждении такой необходимости послом Таиланда в стране гражданства иностранца.