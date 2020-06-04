Свыше 360 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Свыше 360 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, за сутки поступили 43 человека, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 362 человека, за сутки поступили 43 новых пациента, выписаны 21, умерли два человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, свыше 379 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.