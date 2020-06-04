Спасатели из Новосибирска прибыли в Норильск для ликвидации ЧП

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет компания "Норникель", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

Ранее в ведомстве сообщили, что у спасателей на вооружении имеется восемь единиц современной спасательной техники, в том числе плавсредства, а также мотопомпы, оборудование и снаряжение для проведения всех необходимых мероприятий и палаточный городок для обеспечения жизнедеятельности личного состава в автономном режиме.