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2020-06-04T08:05
https://ria.ru/20200604/1572437269.html
Спасатели из Новосибирска прибыли в Норильск для ликвидации ЧП
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РИА Новости

Спасатели из Новосибирска прибыли в Норильск для ликвидации ЧП

08:05 04.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкСотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Спасатели из Новосибирской области прибыли в Норильск Красноярского края для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по краю.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет компания "Норникель", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.
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"Сто спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области прибыли в Норильск", - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщили, что у спасателей на вооружении имеется восемь единиц современной спасательной техники, в том числе плавсредства, а также мотопомпы, оборудование и снаряжение для проведения всех необходимых мероприятий и палаточный городок для обеспечения жизнедеятельности личного состава в автономном режиме.
По материалам прокурорских проверок возбуждены три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении вод. Президент РФ Владимир Путин поручил силовикам проверить работу местных чиновников, так как в МЧС сообщили о запоздавшем поступлении информации о ЧП в ведомство.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинКрасноярский крайНовосибирская областьНорильскПроисшествия
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