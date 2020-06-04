Спасатели из Новосибирска прибыли в Норильск для ликвидации ЧП

КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Спасатели из Новосибирской области прибыли в Норильск Красноярского края для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по краю.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет компания "Норникель", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.
"Сто спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области прибыли в Норильск", - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщили, что у спасателей на вооружении имеется восемь единиц современной спасательной техники, в том числе плавсредства, а также мотопомпы, оборудование и снаряжение для проведения всех необходимых мероприятий и палаточный городок для обеспечения жизнедеятельности личного состава в автономном режиме.
По материалам прокурорских проверок возбуждены три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении вод. Президент РФ Владимир Путин поручил силовикам проверить работу местных чиновников, так как в МЧС сообщили о запоздавшем поступлении информации о ЧП в ведомство.