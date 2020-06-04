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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T08:20
https://ria.ru/20200604/1572437244.html
Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 6,5 миллиона
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333408_0:332:3049:2047_1036x0_80_0_0_7a137cc40888951cba2ee0fd01b2bc8e.jpg
РИА Новости

Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 6,5 миллиона

08:05 04.06.2020 (обновлено: 08:20 04.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм
Медик надевает защитный костюм
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медик надевает защитный костюм. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 6,5 миллиона, свыше 386 тысяч человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета на 08.00 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 6 511 696, по меньше мере 386 073 пациентов с коронавирусом скончались.
Наибольшее число зараженных зафиксировано в США - 1 851 520, а также свыше 107 тысяч смертельных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19В мире
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