Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 6,5 миллиона

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 6,5 миллиона, свыше 386 тысяч человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета на 08.00 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 6 511 696, по меньше мере 386 073 пациентов с коронавирусом скончались.
Наибольшее число зараженных зафиксировано в США - 1 851 520, а также свыше 107 тысяч смертельных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.