Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 6,5 миллиона

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 6,5 миллиона, свыше 386 тысяч человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.