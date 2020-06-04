В Москве в четверг ожидаются дожди и до 21 градуса тепла

Очень неоднородный месяц. Вильфанд рассказал про погоду в июне

Очень неоднородный месяц. Вильфанд рассказал про погоду в июне

Метеоролог также отметил, что ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление растет, но пока составляет 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.