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2020-06-04T12:48
https://ria.ru/20200604/1572437193.html
В Москве в четверг ожидаются дожди и до 21 градуса тепла
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РИА Новости

В Москве в четверг ожидаются дожди и до 21 градуса тепла

08:04 04.06.2020 (обновлено: 12:48 04.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Облачная погода, местами кратковременные дожди, во второй половине дня местами слабые грозы ожидают москвичей в четверг, воздух в столице прогреется до плюс 21 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода облачная с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможны слабые грозы, 19-21 со знаком плюс ожидается в столице, и от 17 до 20 тепла будет в Подмосковье ", - отметил Леус.
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Метеоролог также отметил, что ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление растет, но пока составляет 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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Михаил ЛеусМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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