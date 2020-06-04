В Москве в четверг ожидаются дожди и до 21 градуса тепла

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Облачная погода, местами кратковременные дожди, во второй половине дня местами слабые грозы ожидают москвичей в четверг, воздух в столице прогреется до плюс 21 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода облачная с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможны слабые грозы, 19-21 со знаком плюс ожидается в столице, и от 17 до 20 тепла будет в Подмосковье ", - отметил Леус.
Метеоролог также отметил, что ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление растет, но пока составляет 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.