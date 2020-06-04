Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T08:03
https://ria.ru/20200604/1572437151.html
В Индии выявили 9,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245312_0:150:3076:1881_1036x0_80_0_0_47ce5b2e82af4f4351d2f802dcfb359f.jpg
РИА Новости

В Индии выявили 9,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

08:03 04.06.2020
466
© AP Photo / Rajanish KakadeВрач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 9,3 тысячи и составляет 216 919, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В среду сообщалось о 207 615 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,9 тысячи), днем ранее – о 198 706 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,1 тысячи).
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
3 июня, 07:40Распространение нового коронавируса
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 200 тысяч
По данным ведомства, лечение в стране проходит 106 737 человек, выздоровели 104 106 человек (3 804 за сутки), умерли 6 075 человек (260 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 74 860 (2 560 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 25 872 заболевших (1 286 за сутки). На третьем месте столичный округ Дели, где находятся 23 645 заболевших (1 513 за сутки).
МВД Индии ранее сообщило о продлении режима изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводе послаблений там, где число заболеваний минимально. МВД также выделило три фазы выхода из режима изоляции на новом этапе действия ограничений. В ходе первой фазы, которая начнется 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы, которая начнется в июле, по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки которой не определены, будут возобновлены международные полеты, работа метро, кинозалов, бассейнов, театров, кафе и разрешены массовые собрания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, свыше 379 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МВД ИндииТамилнадМахараштраВОЗДелиИндияОбщество
Рекомендуем
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 200 тысяч
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Число случаев COVID-19 в Индии приблизилось к 200 тысячам
Тадж-Махал, Индия
Индия разрешила въезд в страну определенных категорий иностранцев
Бразилия
В Бразилии за сутки более 1,3 тысячи человек умерли от COVID-19
Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Индия подтвердила участие своего контингента в параде Победы 24 июня
Тегеран
В Иране выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки
Мексика
Число заболевших COVID-19 в Мексике превысило сто тысяч
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории Гемотест
Число заболевших COVID-19 в Пакистане за сутки увеличилось на 4688
Нью-Йорк
В США выявили более 19 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 394 случая коронавируса
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки почти на тысячу
Сотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Число умерших от COVID-19 в Британии за сутки возросло на 176
Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
В ходе акций протеста в США пострадали 114 правоохранителей
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки выявили 8831 случай заражения коронавирусом
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 45 981
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Лента новостейМолния