Силы ПНС Ливии заявили о контроле над двумя районами под Триполи

Ранее в среду сообщалось, что силы ПНС установили полный контроль над международным аэропортом Триполи, выбив оттуда отряды Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.
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"Наши героические силы изгнали остатки формирований (маршала) Хафтара из районов Айн-Зара и Вади ар-Рабиа и заявляют об их полном освобождении", - сообщает в Twitter пресс-служба военной операции "Вулкан гнева", которую проводят силы ПНС.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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