Силы ПНС Ливии заявили о контроле над двумя районами под Триполи

"Наши героические силы изгнали остатки формирований (маршала) Хафтара из районов Айн-Зара и Вади ар-Рабиа и заявляют об их полном освобождении", - сообщает в Twitter пресс-служба военной операции "Вулкан гнева", которую проводят силы ПНС.