Режим ЧС на северных Курилах снимут 5 июня

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн – РИА Новости. Режим ЧС, введенный 2 июня в Северо-Курильском районе из-за выявленной у двух местных рыбаков коронавирусной инфекции, снимут в пятницу, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.
Ранее сообщалось, что из 16 членов экипажа рыболовецкого судна РС "Добрино" у двоих оказались положительные результаты на COVID-19. Больные были изолированы в местной больнице, а остальная команда была посажена на карантин на судне. В районе был введен режим ЧС.
"Режим ЧС прекращает действовать 5 июня с 6:00 (22:00 мск четверга)", - рассказал представитель администрации.
По его словам, власти муниципалитета выполнили весь объем необходимых санитарно-эпидемических мероприятий, выявили круг общения заболевших рыбаков и протестировали всех контактных лиц на наличие коронавирусной инфекции.
"Среди них зараженных нет", - отметил собеседник агентства.
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