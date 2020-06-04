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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T07:51
https://ria.ru/20200604/1572436959.html
Режим ЧС на северных Курилах снимут 5 июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/154924/48/1549244832_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_524e8bbf3f3f32b8815770c3ef67c90d.jpg
РИА Новости

Режим ЧС на северных Курилах снимут 5 июня

07:51 04.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкКурилы
Курилы
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Курилы. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн – РИА Новости. Режим ЧС, введенный 2 июня в Северо-Курильском районе из-за выявленной у двух местных рыбаков коронавирусной инфекции, снимут в пятницу, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.
Ранее сообщалось, что из 16 членов экипажа рыболовецкого судна РС "Добрино" у двоих оказались положительные результаты на COVID-19. Больные были изолированы в местной больнице, а остальная команда была посажена на карантин на судне. В районе был введен режим ЧС.
"Режим ЧС прекращает действовать 5 июня с 6:00 (22:00 мск четверга)", - рассказал представитель администрации.
По его словам, власти муниципалитета выполнили весь объем необходимых санитарно-эпидемических мероприятий, выявили круг общения заболевших рыбаков и протестировали всех контактных лиц на наличие коронавирусной инфекции.
"Среди них зараженных нет", - отметил собеседник агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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