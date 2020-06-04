Режим ЧС на северных Курилах снимут 5 июня

Ранее сообщалось, что из 16 членов экипажа рыболовецкого судна РС "Добрино" у двоих оказались положительные результаты на COVID-19. Больные были изолированы в местной больнице, а остальная команда была посажена на карантин на судне. В районе был введен режим ЧС.