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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T07:46
https://ria.ru/20200604/1572436902.html
В Новосибирской области за сутки выявили 104 случая COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области за сутки выявили 104 случая COVID-19

07:46 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Сто четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 27 человек, скончались два пациента, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 4 июня в Новосибирской области за сутки выявили 104 случая заражения COVID-19. 27 пациентов выздоровели. Две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались", - говорится в сообщении.
Всего в регионе выявлено 3226 случаев коронавирусной инфекции. В том числе инфицирован 191 ребенок. 1262 человека выздоровели, 36 пациентов скончались.
"В отделениях реанимации находятся 75 человек. На ИВЛ – 24 пациента", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 67 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1520. Еще 187 пациентов с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус госпитализированы в Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Искитимскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ.
Всего в Новосибирской области сделано более 125 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2318 жителей региона, 18563 человека сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новосибирская областьПроисшествия
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