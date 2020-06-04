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Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома
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РИА Новости

Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома

07:40 04.06.2020 (обновлено: 10:50 04.06.2020)
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Колонна протестующих из нескольких сотен человек прошла в Вашингтоне от здания Конгресса и достигла улицы около Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.
Там участники шествия объединились с парой сотен человек, которые все это время были там, несмотря на комендантский час.
Подходы к скверу Лафайет перед Белым домом по-прежнему перекрыты Национальной гвардией и полицией, которые не вмешиваются в происходящее.
После прибытия к Белому дому большая часть толпы разошлась. На месте осталось около 100 человек, а также немногочисленные журналисты.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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