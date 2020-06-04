Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома

ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Колонна протестующих из нескольких сотен человек прошла в Колонна протестующих из нескольких сотен человек прошла в Вашингтоне от здания Конгресса и достигла улицы около Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.

Там участники шествия объединились с парой сотен человек, которые все это время были там, несмотря на комендантский час.

Подходы к скверу Лафайет перед Белым домом по-прежнему перекрыты Национальной гвардией и полицией, которые не вмешиваются в происходящее.

После прибытия к Белому дому большая часть толпы разошлась. На месте осталось около 100 человек, а также немногочисленные журналисты.