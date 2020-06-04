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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T07:37
https://ria.ru/20200604/1572436776.html
На Алтае за сутки выявили два случая COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870058_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1e467c0b2ebe752fdc15c3e8da73aba2.jpg
РИА Новости

На Алтае за сутки выявили два случая COVID-19

07:37 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
БАРНАУЛ, 4 июн - РИА Новости. Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Республике Алтай, общее число заражений составило 156 человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у жительницы Онгудайского района, находящейся в командировке в городе Горно-Алтайске, и жителя Майминского района с симптомами ОРВИ. С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания... Выздоровели ещё три пациента из Кош-Агачского и Усть-Канского районов. По данным на утро 4 июня, 87 человек выписаны из медучреждений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за все время 46 заболевших выявили в Горно-Алтайске, 31 – в Кош-Агачском районе, 25 – в Турочакском районе, 16 – в Майминском районе, 15 – в Улаганском районе, по 8 – в Усть-Коксинском и Онгудайском районах, 4 – в Шебалинском районе, 3 – в Усть-Канском районе.
В Республике Алтай продолжает действовать режим самоизоляции и масочный режим. Работа турбаз, домов отдыха и других коллективных средств размещения приостановлена до 22 июня 2020 года.
Некоторое время Республика Алтай оставалась единственным "чистым" от коронавируса регионом России. Первый случай заболевания там зафиксировали в середине апреля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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