На Алтае за сутки выявили два случая COVID-19

"Коронавирус подтвердился у жительницы Онгудайского района, находящейся в командировке в городе Горно-Алтайске, и жителя Майминского района с симптомами ОРВИ. С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания... Выздоровели ещё три пациента из Кош-Агачского и Усть-Канского районов. По данным на утро 4 июня, 87 человек выписаны из медучреждений", - говорится в сообщении.